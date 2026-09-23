Του πούλησαν ένα αυτοκίνητο που δεν υπήρχε – Η απάτη δεκάδων χιλιάδων ευρώ με AI

Ψεύτικες φωτογραφίες, ψεύτικες φωνές και μια συμφωνία 36.000 δολαρίων για ένα Toyota 4Runner που δεν υπήρξε ποτέ δείχνουν πώς η AI δίνει νέα δύναμη στις απάτες του Marketplace.

Οι διαδικτυακές απάτες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των online αγορών. Ορισμένες, υπάρχουν εδώ και τόσο καιρό, ώστε πλέον είναι εύκολο να τις αναγνωρίσει κάποιος.

Άλλες όμως είναι αρκετά καινούργιες ώστε να ξεγελούν ακόμη και προσεκτικούς αγοραστές. Στην περίπτωση του Wil Matthews, ο οποίος πρόσφατα αγόρασε ένα Toyota 4Runner που δεν υπήρξε ποτέ, με χρηματοδότηση, η απάτη ήταν ιδιαίτερα περίτεχνη.

Αυτές οι ύπουλες απάτες, που χρησιμοποιούν με έξυπνο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη, εξαπλώνονται στο Facebook Marketplace, όπου αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως τα αυτοκίνητα, αγοράζονται και πωλούνται κάθε λεπτό. Ο Matthews είχε δει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και πριν πέσει ο ίδιος θύμα νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι. Γι’ αυτό και σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι το 4×4 για το οποίο είχε συμφωνήσει να πληρώσει περίπου 36.000 δολάρια (περίπου 30.000 ευρώ) ήταν… φανταστικό.

Το μοντέλο TRD Pro είχε ρεαλιστική τιμή, οπότε δεν υπήρχε κάτι που να προκαλεί υποψίες καθώς ο Matthews κοιτούσε τις φωτογραφίες του αυτοκινήτου. Για τον Matthews, ο οποίος είναι επαγγελματίας φωτογράφος, έμοιαζε απλώς με ένα κανονικό αυτοκίνητο φωτογραφημένο σε ένα πάρκινγκ. Έλεγξε μάλιστα αν ο πωλητής -ο οποίος παρουσιαζόταν ως Route 519 Motor στο Donna του Texas- ήταν νόμιμος. Και, τεχνικά, η Route 519 Motor Company είναι πραγματική εταιρεία.

Όμως οι απατεώνες είχαν αντιγράψει την εταιρεία σχεδόν τέλεια, δημιουργώντας ακόμη και αυτοκόλλητα παραθύρων, εντολές αγοράς και πιστοποιητικό άδειας εμπόρου που έμοιαζαν αληθινά, αλλά απλώς αφαιρούσαν τη λέξη «Company» από το τέλος της επωνυμίας.

Με ελάχιστους λόγους να πιστεύει ότι η αγγελία ήταν ψεύτικη, ο Matthews κανόνισε τη χρηματοδότηση μέσω μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστώσεων στις ΗΠΑ. Και εκείνη έλεγξε την αγγελία. Αν κάποιος έκανε αναζήτηση του αριθμού πλαισίου, αυτό εμφανιζόταν ως έγκυρο. Η τράπεζα μετέφερε αμέσως 36.240 δολάρια στον λογαριασμό της LLC, παρότι η εταιρεία είχε ιδρυθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Matthews δεν είχε καμία ένδειξη ότι η συμφωνία ήταν απάτη.

Οι κυβερνοεγκληματίες που βρίσκονταν πίσω από την κλωνοποιημένη ταυτότητα της αντιπροσωπείας έδωσαν μάλιστα στον Matthews έναν σύνδεσμο για μια πλαστή υπηρεσία ζωντανής παρακολούθησης GPS. Εκείνος παρακολουθούσε στην ιστοσελίδα το υποτιθέμενο Toyota του να ταξιδεύει από το Tέξας προς το σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Στη συνέχεια, του έστειλαν μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι έδειχνε το αυτοκίνητο πάνω σε πλατφόρμα μεταφοράς. Στην πίσω πόρτα του οχήματος που το ρυμουλκούσε υπήρχε ένα αυτοκόλλητο με την ένδειξη «3DX Carriers LLC», μαζί με πραγματικούς αριθμούς μεταφορέα.

Μόνο όταν η ιστοσελίδα παρακολούθησης έδειξε ότι το 4Runner είχε παραδοθεί και ο Matthews αντίκρισε έναν άδειο δρόμο μπροστά από το σπίτι του κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αντί οι συγκεκριμένοι αριθμοί να συνδέονται με την 3DX Carriers, τα αρχεία του DOT έδειξαν ότι ανήκαν σε μια εταιρεία με την ονομασία V&S Group. Ο Matthews άρχισε να ψάχνει περισσότερες πληροφορίες για τη V&S Group και ανακάλυψε δύο πλαστές διευθύνσεις -η μία από αυτές βρισκόταν στο Γουαϊόμινγκ. Η συγκεκριμένη ψεύτικη διεύθυνση συνδεόταν επίσης με πολλές ακόμη ανύπαρκτες μεταφορικές εταιρείες.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν τα στοιχεία διαφάνειας της σελίδας του Meta αποκάλυψαν ότι ένας χρήστης στη Mολδαβία είχε δημιουργήσει και διαχειριζόταν ενεργά τον ψεύτικο λογαριασμό της αντιπροσωπείας στο Facebook.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, συνεργάζονταν με μια εγχώρια εταιρεία-κέλυφος (μια εταιρεία που δεν κάνει πραγματικά καμία δουλειά ή δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο, υπάρχει κυρίως μόνο στα χαρτιά), καταχωρημένη στο Tενεσί. Οι απατεώνες έκρυβαν ακόμη περισσότερο την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό σύστημα VoIP, το οποίο τους επέτρεπε να απαντούν στις κλήσεις από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet, ενώ ο υποτιθέμενος οδηγός μεταφοράς μιλούσε μέσω μιας συνθετικής φωνής τροποποιημένης από υπολογιστή.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και φαίνεται πως είχαν προβλέψει σχεδόν τα πάντα.

Ευτυχώς, ο Matthews είχε καταγράψει με εξαιρετική λεπτομέρεια ολόκληρη τη συναλλαγή και επικοινώνησε αμέσως με τον χρηματοδότη του όταν το όχημα δεν παραδόθηκε όπως αναμενόταν. Επικαλέστηκε τον νόμο FTC Holder Rule, με αποτέλεσμα η ευθύνη να μεταφερθεί στην τράπεζα. Τελικά, απαλλάχθηκε από τη σύμβασή του, καθώς η τράπεζα παραιτήθηκε από την απαίτηση του δανείου.