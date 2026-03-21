Τουλάχιστον 14 νεκροί από τη φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Νότια Κορέα

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ακόμη 59 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 20 Μαρτίου σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Νταετζόν της Νότιας Κορέας. Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι όλοι οι αγνοούμενοι έχουν πλέον εντοπιστεί.

Επικεφαλής της πυροσβεστικής ανέφερε ότι η φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν είναι ακόμα γνωστά, εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, ώστε μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες, οι εργαζόμενοι είχαν ήδη αρχίσει να πηδούν από τα παράθυρα.

‘Όταν αναφέρθηκε, όταν ξέσπασε η φωτιά το απόγευμα της Παρασκευής, στο εργοστάσιο φαίνεται ότι υπήρχαν περίπου 170 εργαζόμενοι, με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι πυροσβέστες καθυστέρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτίριο λόγω φόβων κατάρρευσης, ενώ δεν μπορούσαν να ρίξουν αμέσως νερό στη φωτιά, επειδή στον χώρο υπήρχε αποθηκευμένο νάτριο — το οποίο μπορεί να εκραγεί όταν έρθει σε επαφή με νερό — και έπρεπε πρώτα να απομακρυνθεί.

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τη φωτιά και να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ αναπτύχθηκαν και μη επανδρωμένα πυροσβεστικά ρομπότ για να ψύξουν τη δομή.

Εννέα από τους 14 νεκρούς της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χώρο στον τρίτο όροφο κτιρίου της εγκατάστασης ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποδυτήρια γυμναστηρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτή ήταν η πιο φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Νότια Κορέα από τότε που 23 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε μονάδα κατασκευής μπαταριών λιθίου στη Χουασόνγκ, κοντά στη Σεούλ, το 2024.

