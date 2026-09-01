Τούνελ κάτω από τη Βαλτική: Η σύνδεση Δανίας – Γερμανίας παίρνει «σάρκα και οστά»

Η συνολική έκταση του εργοταξίου κατασκευής της σήραγγας αντιστοιχεί σε περίπου 300 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Ο κύριος ανάδοχος του έργου Fehmarnbelt, Femern Link Contractors (FLC), ολοκλήρωσε πλέον τη βύθιση του τρίτου τμήματος της σήραγγας μήκους 18 χιλιομέτρων που θα συνδέει τη Δανία με τη Γερμανία.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ακόμη από τα συνολικά 89 τμήματα της σήραγγας βρίσκεται πλέον στον πυθμένα της θάλασσας, όπου τα στοιχεία θα ενώνονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, σχηματίζοντας τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα με τμήματα που βυθίζονται στον πυθμένα στον κόσμο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν το τρίτο τμήμα ρυμουλκήθηκε από το εργοστάσιο κατασκευής των στοιχείων της σήραγγας στο Rødbyhavn, στο δανικό νησί Lolland.

Από εκεί, το τσιμεντένιο τμήμα, μήκους 217 μέτρων και βάρους άνω των 73.500 τόνων, ρυμουλκήθηκε μέχρι την τάφρο της σήραγγας, περίπου 500 μέτρα από τις ακτές του Lolland.

«Κάθε βύθιση αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική εργασία ακριβείας, στην οποία εμπλέκονται πολλά αλληλοεξαρτώμενα στάδια. Επομένως, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ακόμη ένα τμήμα έχει πλέον τοποθετηθεί με ασφάλεια στον πυθμένα της θάλασσας. Με κάθε βύθιση, ο ανάδοχος FLC αποκτά πολύτιμη επιπλέον εμπειρία, η οποία θα συμβάλει στη συνέχιση της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών», δήλωσε ο Lasse Vester, αναπληρωτής διευθυντής συμβάσεων στη Sund & Bælt

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη βύθιση του επόμενου τμήματος.

Κάθε τμήμα της σήραγγας παίρνει το όνομα μιας πόλης

Η σήραγγα Fehmarnbelt θα αποτελέσει σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T, το οποίο συνδέει την Ευρώπη από τη Μάλτα στον Νότο έως τη Φινλανδία στον Βορρά.

Για τον λόγο αυτό, κάθε τμήμα της σήραγγας παίρνει το όνομα μιας πόλης που βρίσκεται κατά μήκος του συγκεκριμένου διαδρόμου.

Το τρίτο τμήμα πήρε το όνομα της γερμανικής παραθαλάσσιας πόλης Heiligenhafen, η οποία βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα, στο κρατίδιο του Schleswig-Holstein, κοντά στο Fehmarn.

Για αιώνες, η πόλη αποτελούσε λιμάνι και εμπορικό κέντρο με συνδέσεις προς τη Σκανδιναβία.

Με την κατασκευή της σήραγγας Fehmarnbelt, το Heiligenhafen θα αποτελέσει τμήμα ενός ενισχυμένου ευρωπαϊκού μεταφορικού διαδρόμου, ο οποίος θα φέρει τη Σκανδιναβία και την Κεντρική Ευρώπη πιο κοντά.

Νέα σχέδια για τη λειτουργία της σήραγγας Fehmarnbelt

Λόγω των καθυστερήσεων στην κατασκευή της σήραγγας Fehmarnbelt και των συνοδών χερσαίων υποδομών στη γερμανική πλευρά, η Sund & Bælt εργάζεται πλέον με στόχο η σήραγγα να τεθεί σε λειτουργία σε δύο στάδια.

Με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο, η οδική σύνδεση θα ανοίξει πρώτη, ενώ ο σιδηρόδρομος θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα, όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές στη γερμανική πλευρά.

«Είναι δυσάρεστο για την πράσινη μετάβαση και για τους επιβάτες, το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα με την οδική σύνδεση. Η σταδιακή λειτουργία καθιστά δυνατή την έγκαιρη χρήση της σήραγγας από την οδική κυκλοφορία, ενώ παράλληλα μειώνει την πολυπλοκότητα κατά την τελική φάση του έργου», δήλωσε ο Mikkel Hemmingsen, διευθύνων σύμβουλος της Sund & Bælt.

Τον Ιούλιο του 2025, το Ομοσπονδιακό υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία το 2029, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, οι χερσαίες σιδηροδρομικές υποδομές στη γερμανική πλευρά.

Παράλληλα, οι εργασίες στη δανική πλευρά βρίσκονται σήμερα περίπου δύο χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα, εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με το ειδικό πλοίο που χρησιμοποιείται για τη βύθιση των τμημάτων της σήραγγας.

Το έργο επηρεάζεται επίσης από τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης του σχεδιασμού από τη γερμανική αρμόδια αρχή. Οι όροι αυτοί θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στον υποθαλάσσιο θόρυβο, καθώς και στο πού και πότε μπορούν να πραγματοποιούνται εργασίες στα γερμανικά χωρικά ύδατα.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί καθιστούν δύσκολη την ανάκτηση του χαμένου χρόνου και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστερήσεις του έργου.

Η συνολική έκταση του εργοταξίου κατασκευής της σήραγγας αντιστοιχεί σε περίπου 300 γήπεδα ποδοσφαίρου και είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζομένους από περισσότερες από 40 χώρες.