Αποκάλυψη για τη νέα Toyota Corolla Cross

Η νέα Toyota Corolla Cross «έρχεται» στο προσκήνιο λίγους μόλις μήνες μετά το ντεμπούτο του αντίστοιχου Yaris, συμπληρώνοντας έτσι ιδανικά την ήδη πολυσχιδή γκάμα αμαξωμάτων του διαχρονικού best-seller μοντέλου των Ιαπώνων με τις περισσότερες από 50 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αλλά και συνολικά εκείνη των SUV οχημάτων της.

Για την περίσταση, το νέο SUV της Toyota «πατά» στα γνωστά θεμέλια της πλατφόρμας GA–C. Σχεδιαστικά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες… ανατροπές σε σχέση με τις «χαμηλές» Corolla, ωστόσο οι διαφορές σε σχέση με αυτές είναι με το καλημέρα ορατές – κι αυτό χάρη στον μοναδικό για την περίσταση συνδυασμό προβολέων και πίσω φώτων που συμπληρώνει τη διπλή τραπεζοειδή μπροστινή μάσκα και τα φουσκωμένα φτερά.

Από πλευράς μεγέθους, η νέα Toyota Corolla Cross έχει μήκος 4.460 χλστ., πλάτος 1.825 χλστ., ύψος 1.620 χλστ. και μεταξόνιο 2.640 χλστ., τοποθετούμενη ανάμεσα στα C-HR και RAV4.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου προσφέρει, σύμφωνα με την Toyota, εξαιρετική ορατότητα για όλους τους επιβάτες, καθώς και επαρκείς χώρους για πέντε ενήλικες. Από εκεί και πέρα βροντερό «παρών» δίνουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών, καθώς και μια δεύτερη οθόνη με διαγώνιο 10,5 ίντσες, που υποστηρίζει το αναβαθμισμένο σε απόδοση και λειτουργία σύστημα πολυμέσων της Toyota.

Φυσικά, η νέα Corolla Cross διαθέτει ένα πλήθος συστημάτων ασφάλειας (όπως για παράδειγμα ο κεντρικός αερόσακος για τους εμπρός επιβάτες) και υποβοήθησης της οδήγησης ως μέρος της γνωστής σουίτας Toyota Safety Sense, συμπεριλαμβανομένων των Pre-Collision System με Acceleration Suppression, Intersection Cut-In Traffic Assist, Oncoming Traffic Detection, Intersection Turn Assist, Emergency Driving Stop System, Full Speed Range Adaptive Cruise Control (FSR ACC), Lane Trace Assist (LTA), Road Sign Assist (RSA), Rear Cross Traffic Alert με Automatic Braking (RCTAB), Intelligent Clearance Sonar (ICS) κ.α.

Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις που «περιβάλλουν» το τεχνολογικό ποιόν της νέας Toyota Corolla Cross είναι η κίνηση των Ιαπώνων να εγκαταστήσουν σε αυτή, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, τη νέα και πέμπτη γενιά του αυτοφορτιζόμενου, υβριδικού συστήματος τους, το οποίο απαντάται τόσο σε προσθιοκίνητες όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις.

Για την περίσταση, η μονάδα του κιβωτίου ταχυτήτων και του διαφορικού έχει ανασχεδιαστεί, ενώ νέο είναι επίσης το σύστημα λίπανσής της, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της απόδοσης και της ισχύος, χάρη στις μειωμένες ηλεκτρικές και μηχανικές απώλειες. Την ίδια στιγμή, το νέο σύστημα μπαταρίας ιόντων λιθίου είναι πιο ισχυρό και κατά 40% ελαφρύτερο από πριν.

Ταυτόχρονα, τόσο τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, όσο και η απόδοση της υβριδικής μονάδας κίνησης έχει βελτιωθεί περισσότερο από 8%. Πιο συγκεκριμένα και με αιχμή του δόρατος έναν βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, το όλο «πακέτο» αποδίδει τώρα στην προσθιοκίνητη έκδοση 197 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,1 δλ.

Η τετρακίνητη AWD-i διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα 30,6 kW στον πίσω άξονα που εμπλέκεται αυτόματα εξασφαλίζοντας μεγαλύτερα επίπεδα πρόσφυσης. Σύμφωνα με την Toyota ωστόσο οι επιδόσεις της Toyota Corolla Cross AWD-i είναι οι ίδιες με εκείνες της προσθιοκίνητης εκδοχής της.

Όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική εταιρεία, ανάλογα με την εκάστοτε αγορά, η νέα Corolla Cross θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2022.

