Η Toyota απαρνείται το downsizing;

Κόντρα στο ρεύμα του downsizing, η Toyota εξελίσσει έναν νέο δίλιτρο turbo κινητήρα υψηλών επιδόσεων, επενδύοντας ξανά στον κυβισμό.

Σε μια εποχή όπου η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ταυτίσει την εξέλιξη των θερμικών κινητήρων με τον περιορισμό του κυβισμού, η Toyota δείχνει να επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο. Η Toyota Gazoo Racing εξελίσσει έναν τετρακύλινδρου δίλιτρο κινητήρα, ο οποίος δεν αποτελεί προϊόν downsizing αλλά επανατοποθέτησης της απόδοσης σε πιο «μηχανολογική» βάση.

Το σύνολο, με τον κωδικό G20E, παρουσιάστηκε αρχικά σε πειραματική μορφή μέσα από το GR Yaris M Concept, ένα πρωτότυπο που χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα δοκιμών για τη νέα αρχιτεκτονική.

Από τους τρεις κυλίνδρους… στους τέσσερις

Ο G20E αποτελεί εξέλιξη της λογικής του γνωστού G16E-GTS των GR Yaris και GR Corolla, αλλά με μετάβαση από τους τρεις στους τέσσερις κυλίνδρους. Η αλλαγή δεν έγινε για λόγους ισχύος μόνο, αλλά και για βελτίωση της συνολικής λειτουργίας και του εύρους, καθώς ο τρικύλινδρος απαιτούσε πρόσθετες λύσεις απόσβεσης κραδασμών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την απόδοση του νέου κινητήρα πάνω από τους 400 ίππους, επίπεδο που τον φέρνει απέναντι στους ισχυρότερους τετρακύλινδρους της αγοράς.

Παράλληλα, μηχανικοί της εταιρείας αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης ισχύος, ακόμη και άνω των 600 ίππων με διαφορετική ρύθμιση υπερσυμπιεστή.

Η Toyota εξετάζει επίσης συνδυασμούς με υβριδικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, δείχνοντας ότι ο κινητήρας σχεδιάστηκε εξαρχής ως μέρος ενός ευρύτερου powertrain οικοσυστήματος.

Toyota G20E: Ένας κινητήρας για πολλές πλατφόρμες

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του G20E είναι η δυνατότητα τοποθέτησης εγκάρσια αλλά και ως προς τον διαμήκη άξονα, επιλογή που τον καθιστά ικανό να υποστηρίξει από hot hatch μέχρι καθαρόαιμα σπορ μοντέλα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο GR Yaris M Concept δοκιμάζεται ακόμη και κεντρομήχανη διάταξη, διερευνώντας νέα αρχιτεκτονικά σενάρια για μελλοντικά αυτοκίνητα.

H Toyota στους αγώνες: εξέλιξη πριν από την παραγωγή

Η Toyota παραμένει πιστή στη φιλοσοφία «road cars from motorsport». Ο κινητήρας έχει ήδη δοκιμαστεί σε αγωνιστικές εφαρμογές Super Taikyu, με πραγματική χρήση αντοχής και συμμετοχή ακόμη και του ίδιου του Akio Toyoda στις δοκιμές. Η πρακτική αυτή επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σε συνθήκες έντονου φορτίου πριν περάσει σε μοντέλα παραγωγής. Παράλληλα, η Gazoo Racing ως γνωστόν επενδύει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως πεδίο εξέλιξης και για εναλλακτικά καύσιμα, όπως κινητήρες υδρογόνου, στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης στρατηγικής για ουδετερότητα άνθρακα.

Πού θα δούμε τον G20E της Toyota;

Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί το μοντέλο που θα τον εγκαινιάσει, όμως ο κινητήρας θεωρείται υποψήφιος για μελλοντικά GR αυτοκίνητα, με ορίζοντα παραγωγής γύρω στο 2026.

Σενάρια τον συνδέουν με επερχόμενα σπορ μοντέλα ή ακόμη και με την πιθανή επιστροφή ιστορικών ονομάτων, όπως η Celica.

Σε κάθε περίπτωση, η Toyota δεν «αρνείται» την εξηλεκτρισμένη μετάβαση, ωστόσο παραμένει στο πλάνο της, σύμφωνα με το οποίο θερμικοί κινητήρες, υβριδικά συστήματα και εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα.