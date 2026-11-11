Toyota: Γιατί εκτοξεύτηκαν τα κέρδη της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο

Τα λειτουργικά κέρδη της Toyota για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 6,35 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τη διάμεση εκτίμηση των 5,58 δισ. ευρώ.

Η Toyota ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση των κερδών της έπειτα από έξι τρίμηνα και αναθεώρησε ανοδικά κατά 15% τις ετήσιες προβλέψεις της, καθώς το ασθενέστερο γεν και η ισχυρή ζήτηση για υβριδικά οχήματα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους αντιστάθμισαν τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα και τη Μέση Ανατολή.

Τα αποτελέσματα αποτελούν την τελευταία ένδειξη ότι η στρατηγική της αυτοκινητοβιομηχανίας να επικεντρωθεί στα υβριδικά οχήματα αποδίδει καρπούς.

Αύξηση 34% στα κέρδη

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο ανακοίνωσε ότι αναμένει λειτουργικά κέρδη ύψους 3,9 τρισ. γεν (21,92 δισ. ευρώ) για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, αφού κατέγραψε αύξηση κερδών κατά 34% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η πιο πολύτιμη μάρκα αυτοκινήτων για το 2026 – Έχει αξία μεγαλύτερη από τη Mercedes

Σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες επένδυσαν μαζικά στα ηλεκτρικά οχήματα και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να διαγράψουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα υποχώρησε, η Toyota επικεντρώθηκε κυρίως στην εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας βενζίνης-ηλεκτρισμού, την οποία είχε κάνει ευρέως γνωστή πριν από δεκαετίες με το Prius, σημειώνει το Reuters.

Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητά της να διατηρεί το μερίδιο αγοράς της στη σημαντικότερη αγορά της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και καθώς αντιμετωπίζει την απειλή από τους ταχέως αναπτυσσόμενους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων σε άλλες αγορές.

Ωστόσο, όπως και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, η Toyota έχει επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Takanori Azuma, επικεφαλής λογιστηρίου της Toyota, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η εταιρεία αντισταθμίζει τις επιπτώσεις από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την απότομη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών μέσω εντατικότερων προσπαθειών πωλήσεων και περικοπών κόστους.

Τα λειτουργικά κέρδη της Toyota για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 1,13 τρισ. γεν (6,35 δισ. ευρώ), ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των 992 δισ. γεν (5,58 δισ. ευρώ), βάσει δημοσκόπησης της LSEG μεταξύ εννέα αναλυτών.