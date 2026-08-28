Toyota GR GT: Ψάχνει οδηγούς, όχι εκατομμυριούχους που θα το κλείσουν σε γκαράζ

H Toyota δεν σκοπεύει να κατασκευάσει αρκετά μοντέλα GR GT, ώστε να καλύψει τη ζήτηση.

Η Toyota έχει επιλέξει συνειδητά να περιορίσει την παραγωγή του GR GT, θέλοντας τα αυτοκίνητα να καταλήξουν σε πραγματικούς λάτρεις που θα τα οδηγούν και όχι σε αγοραστές που θα προσπαθήσουν να τα μεταπωλήσουν ακριβότερα.

Στις ΗΠΑ αναμένεται να διατεθούν μόλις 200 έως 250 αυτοκίνητα. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση: παρά τις αρχικές αναφορές ότι η πρώτη παρτίδα είχε ήδη «πουληθεί», η Toyota ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προπωληθεί ούτε ένα GR GT.

Οι παραγγελίες δεν έχουν ανοίξει ακόμη και η διαδικασία επιλογής των αγοραστών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μεγάλο ενδιαφέρον

Η Toyota έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον υποψήφιων πελατών και σκοπεύει να είναι ιδιαίτερα επιλεκτική, ώστε το GR GT να βρεθεί στα χέρια ανθρώπων που πραγματικά θέλουν να το οδηγήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο, το GR GT αναμένεται να γίνει ένα από τα σπανιότερα και πιο ιδιαίτερα αυτοκίνητα παραγωγής της Toyota, ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι πρώτες παραδόσεις.

«Δεν πρόκειται να έχουμε αρκετά αυτοκίνητα για να καλύψουμε τη ζήτηση, και αυτό είναι απολύτως σκόπιμο», δήλωσε ο Andrew Gilleland, Senior Vice President of Automotive Operations της Toyota, μιλώντας στο The Drive.

Toyota GR GT

«Είναι ένα project που δημιουργήθηκε από πάθος, επειδή ο Akio Toyoda θέλει ένα κορυφαίο αυτοκίνητο επιδόσεων παγκόσμιου επιπέδου. Δεν θέλουμε να πουλάμε αυτοκίνητα σε μεταπωλητές που αναζητούν γρήγορο κέρδος –θέλουμε ανθρώπους που θα τα οδηγούν».

Ο Gilleland πρόσθεσε ότι η Toyota δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πόσα GR GT θα κατασκευαστούν συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Gilleland, περισσότεροι από 150 υποψήφιοι αγοραστές κάθισαν με στελέχη της Toyota στο The Quail προκειμένου να διαμορφώσουν το δικό τους GR GT, και μάλιστα πριν ακόμη ανοίξει επίσημα το βιβλίο παραγγελιών. «Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Toyota έχει έκτοτε δημιουργήσει μια ειδική σελίδα ενδιαφέροντος μέσω της οποίας συγκεντρώνει τα στοιχεία των υποψήφιων αγοραστών. Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά από την τελική επιλογή εκείνων που θα λάβουν δικαίωμα αγοράς.

Δεν έχει πουληθεί ούτε ένα

Έτσι, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον, δεν έχει πουληθεί ακόμη ούτε μία GR GT. Η Toyota θέλει πρώτα να επιλέξει προσεκτικά τους ιδιοκτήτες, με βασικό κριτήριο να πρόκειται για ανθρώπους που θα απολαύσουν πραγματικά το αυτοκίνητο και όχι για αγοραστές που θα προσπαθήσουν να το μεταπωλήσουν για κέρδος.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθυντής του προγράμματος σπορ αυτοκινήτων της Gazoo Racing, Jeff Bal, είχε αποκαλύψει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης προτού πάρουν το «πράσινο φως» για να παραγγείλουν ένα GR GT.

Μέχρι στιγμής, η Toyota δεν έχει διευκρινίσει αν οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υπογράψουν κάποιο συμβόλαιο που θα τους απαγορεύει να μεταπωλήσουν το αυτοκίνητο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η τιμή πώλησης

Ωστόσο, δεδομένης της ιδιαίτερα αυστηρής διαδικασίας επιλογής, δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ένας τέτοιος όρος αποτελούσε ένα ακόμη από τα «εμπόδια» που θα πρέπει να ξεπεράσουν οι υποψήφιοι αγοραστές για να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του GR GT.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η τιμή του αυτοκινήτου θα ξεκινά πάνω από τα 220.000 δολάρια (περίπου 190.000 ευρώ). Και παρότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για ένα Toyota, δεν θεωρείται υπερβολικό για ένα περιορισμένης παραγωγής, υψηλών επιδόσεων σπορ αυτοκίνητο όπως αυτό.