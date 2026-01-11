Toyota GR Yaris Morizo RR: Με την υπογραφή του Akio Toyoda

Η Toyota παρουσίασε την πιο extreme έκδοση του GR Yaris, η οποία φέρει την υπογραφή του Akio Toyoda σε συνδυασμό με σημαντικές αναβαθμίσεις σε εμφάνιση και απόδοση.

Η Toyota Gazoo Racing (TGR) παρουσίασε σήμερα μια ειδική έκδοση του GR Yaris με την ονομασία Morizo RR – ένα αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε από κοινού με τον Πρόεδρο της Toyota Motor Corporation και Master Driver της εταιρείας, Akio Toyoda.

Όπως ανακοινώθηκε, η ανάπτυξη του μοντέλου βασίζεται στις εμπειρίες της μάρκας από τη συμμετοχή του TGRR GR Yaris στον αγώνα Nürburgring 24 Hours του 2025.

Δυστυχώς, η παραγωγή του θα είναι περιορισμένη, καθώς μόλις 100 αντίτυπά του θα διατεθούν στην Ευρώπη και άλλα 100 στην Ιαπωνία, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν την άνοιξη του 2026.

Κύρια χαρακτηριστικά του GR Yaris Morizo RR είναι η αναβαθμισμένη ανάρτηση, η οποία έχει δοκιμαστεί στο Nürburgring, καθώς και μια ειδική εκδοχή του συστήματος τετρακίνησης 4WD, το οποίο έχει εμπλουτιστεί με την επιλογή MORIZO, η οποία αντικαθιστά την GRAVEL, κατανέμοντας τη ροπή σε ποσοστό 50-50 ανάμεσα στους δύο άξονες. Ταυτόχρονα, διαφορετική είναι και η ρύθμιση του συστήματος διεύθυνσης.

Εξωτερικά, το πιο… αγριεμένο GR Yaris ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή carbon αεροτομή στο πίσω μέρος, ενώ άλλες προσθήκες περιλαμβάνουν τα νέα σπόιλερ εμπρός, τα πλευρικά skirts και το ανθρακονημάτινο καπό. Σήμα κατατεθέν της εξωτερικής περιβολής του GR Yaris Morizo RR είναι η αποκλειστική εξωτερική απόχρωση Gravel Khaki, οι ματ bronze ζάντες. η μάσκα σε Piano Black και οι κίτρινες δαγκάνες του συστήματος πέδησης.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν το μικρότερης διαμέτρου τιμόνι -με την χαρακτηριστική σουέντ επένδυση, τις κίτρινες ραφές, τα διαφοτρετικά paddle shifters του αυτόματου κιβωτίου των 8 σχέσεων και τη νέα διάταξη των διακοπτών (που αντλεί έμπνεση από εκείνη του GR Yaris Rally2)-, τα σπορ καθίσματα, αλλά και το μεταλλικό πλακίδιο πάνω στο οποίο αναγράφεται ο σειριακός αριθμός κάθε αντιτύπου – και φυσικά το λογότυπο MORIZO RR.