Υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα που αξιολογούνται ως αξιόπιστα. Ένα από αυτά και σίγουρα ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα είναι το Toyota Hilux. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί σπουδαία κατορθώματα που έχει πετύχει και δεν αφορούν μόνο τα χιλιόμετρα που έχει κάνει χωρίς βλάβη ή αν θέλετε χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Έχει αποτελέσει το μέσο για το δύσκολες αποστολές ανά τον κόσμο και ιδανικό σύντροφο αυτών που έχουν σκοπό να επιδοθούν σε δύσκολα ταξίδια και περιπέτειες.

Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν έχει να κάνει τόσο με δυνατότητες του Hilux, όσο με την τύχη του, αφού επιβίωσε από σίγουρη καταστροφή.

Βίντεο δείχνει το pick-up να στέκεται στην άκρη του… γκρεμού, που δημιουργήθηκε από καθίζηση μέσα στην πόλη της Μπανγκόκ. Το Hilux είχε όλη την τύχη με το μέρος του, καθώς το κομμάτι της ασφάλτου όπου βρισκόταν… αρνήθηκε να καταρρεύσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Μπανγκόκ στις 24 Σεπτεμβρίου στις 7.15 π.μ. Όταν σταμάτησε η καθίζηση, η τρύπα που δημιουργήθηκε είχε περίμετρο 30 μέτρων και βάθος 50 μέτρα.

Από αυτή την άσχημη εξέλιξη ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε νεκροί. Σύμφωνα με τους ειδικούς που ερευνούν την υπόθεση, μια διαρροή σωλήνα που συνδέεται με τις πρόσφατες εργασίες του μετρό και την εποχή των μουσώνων με έντονες βροχές είναι οι πιο πιθανές αιτίες για το σχηματισμό αυτής της τεράστιας τρύπας.

ΠΗΓΗ: The Sun