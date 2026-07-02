H Toyota στους αιθέρες: Η Ιαπωνία ποντάρει στα ιπτάμενα ταξί

H Toyota συνεργάζεται με την Joby Aviation για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός αεροσκάφους κάθετης προσγείωσης και απογείωσης (VTOL) που αναμένεται να αποτελέσει το μέλλον των αστικών μετακινήσεων.

Η επικείμενη «έκρηξη» στον κλάδο των αεροσκαφών κάθετης προσγείωσης και απογείωσης (VTOL) έχει αρχίσει να τραβάει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι κατασκευαστές αυτοκινήτων διαθέτουν την τεχνογνωσία που μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον των αστικών μετακινήσεων.

Ανάμεσα στους εταιρείες που πιστεύουν σε αυτή τη μετάβαση είναι η Toyota. Ο ιαπωνικός κολοσσός ξεκίνησε να στηρίζει την εταιρεία Joby Aviation πριν από περίπου μία δεκαετία, και πρόσφατα αυτή η συνεργασία πέρασε στο επόμενο, καθοριστικό στάδιο, επισφραγίζοντας μια στρατηγική συμμαχία που επιτρέπει στην Toyota να εισέλθει στην αγορά των ιπτάμενων ταξί.

Μια κοινοπραξία με μέλλον

Αυτή η νέα συμμαχία στοχεύει αρχικά στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την εμπορική παραγωγή των αεροσκαφών.

Σε δεύτερη φάση, η Toyota θα υποστηρίξει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της Joby, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επερχόμενη πιστοποίηση των αεροσκαφών και την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης.

Αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αποκαλύψει ακόμα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ή για το ακριβές μέγεθος της εμπλοκής της Toyota, η σύμπραξη αυτή θεωρείται ήδη ικανή να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα των αερομεταφορών.

Η Joby Aviation δεν είναι τυχαίος παίκτης στην αγορά, καθώς αποτελεί μία από τις οκτώ αμερικανικές εταιρείες VTOL που έχουν ενταχθεί στο φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα eIPP της αμερικανικής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο έργο υιοθέτησης VTOL στον πλανήτη.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT), η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και τοπικές αρχές από τουλάχιστον 26 πολιτείες. Στόχος είναι η έναρξη πτήσεων σε πραγματικές συνθήκες και σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο, προκειμένου να τυποποιηθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και να οριστικοποιηθεί ποιες είναι απαραίτητες υποδομές.

Έχουν γίνει οι πρώτες δοκιμές

Το ιπτάμενο ταξί της Joby μπορεί να μεταφέρει έναν πιλότο και έως τέσσερις επιβάτες, ενώ με την τελική του ταχύτητα να αγγίζει τα 322 χλμ./ώρα, συγκαταλέγεται στα ταχύτερα VTOL που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Το αεροσκάφος έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτυχημένες δοκιμές σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, με πιο πρόσφατες τις πτήσεις στην περιοχή της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο του 2026.

Εκεί, πετώντας από το Διεθνές Αεροδρόμιο JFK προς διάφορα ελικοδρόμια της πόλης, απέδειξε στην πράξη τις δυνατότητές του, κάνοντας μια διαδρομή που απαιτεί ώρες με το αυτοκίνητο σε μόλις επτά λεπτά. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω δοκιμές σε εναέριους χώρους 12 ακόμη πολιτειών.

Καθώς η Joby βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από το να αποκτήσει την επίσημη πιστοποίηση της FAA, η έναρξη της μαζικής παραγωγής είναι πιο κοντά από ποτέ. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ήδη τεράστιο, με μεγάλους κολοσσούς όπως η Delta Air Lines και η Uber να έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να το εντάξουν στις υπηρεσίες τους, αν και η Joby σχεδιάζει να αναπτύξει και δικό της αυτόνομο στόλο.

Το τελικό όραμα είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου που θα συνδέει αεροδρόμια, ειδικούς χώρους για ιπτάμενα ταξί κάθετης απογείωσης και αστικά κέντρα, ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων, στην οποία η Toyota θα είναι βασικός πυλώνας.

Φωτογραφίες: Joby Aviation