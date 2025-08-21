Toyota και Mazda ενώνουν τις δυνάμεις τους – Η νέα συνεργασία των δύο κολοσσών

Στόχος των δύο εταιρειών είναι η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Δεύτερη ζωή στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων δίνουν οι Toyota και Mazda, ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε ένα πρότζεκτ αποθήκευσης ενέργειας.

Ειδικότερα, το εργοστάσιο της Mazda στη Χιροσίμα, άρχισε να αποτελεί πεδίο δοκιμών του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας της Toyota (Sweep Energy Storage System) που αποτελείται από μπαταρίες υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Σήμερα, οι δύο κολοσσοί παρακολουθούν τη σταθερότητα των κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης, ώστε να διαπιστωθεί αν το σύστημα της Toyota είναι κατάλληλο για να τροφοδοτεί με ενέργεια το εργοστάσιο – ή τουλάχιστον ένα τμήμα του.

Το σύστημα σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως ενεργειακός “buffer” ανάμεσα στις πηγές ηλεκτροδότησης του εργοστασίου και στη γραμμή συναρμολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι μαζεύει την περίσσεια ενέργεια από διάφορες πηγές (όπως ένα ηλιακό πάρκο), και αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη, την απελευθερώνει για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της γραμμής παραγωγής.

Το πρώτο Sweep Energy Storage System κατασκευάστηκε το 2022 σε συνεργασία με την Jera, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπωνία και έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

Η αρθρωτή συστοιχία μπαταριών της Jera μπορούσε να αποδώσει 485 kW και είχε χωρητικότητα αποθήκευσης 1.260 kWh, από διάφορους τύπους μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των ιόντων λιθίου και μολύβδου-οξέος.

