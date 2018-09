Toyota και υβριδική τεχνολογία, δύο έννοιες αλληλένδετες

Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας ανεξάρτητης έρευνας την οποία διεξήγαγε η CARe (Center for Automotive Research and Evolution) του Πανεπιστημίου του Guglielmo Marconi στη Ρώμη σε συνεργασία με την Enea (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development), ένα υβριδικό μοντέλο της Toyota λειτουργεί σε «καθεστώς» μηδενικών εκπομπών ρύπων για περισσότερο από το 50% του χρόνου που βρίσκεται σε κίνηση, τόσο σε αστικό, όσο και σε υπεραστικό περιβάλλον. Και μάλιστα, χωρίς να είναι ανάγκη ο οδηγός του να συνδέσει το αυτοκίνητο με κάποιο σύστημα παροχής ενέργειας, καθώς η υβριδική μονάδα του οχήματος φροντίζει να φορτίζει την μπαταρία κατά την οδήγηση κατά τη διαδικασία της επιβράδυνσης. «Αυτά τα οφέλη, εκτός βέβαια από την άνετη και αθόρυβη εμπειρία οδήγησης, είναι στοιχεία που εκτιμούνται δεόντως από τους πελάτες της Toyota», είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα των CARe και Enea.

Το 2011, το 10% των ευρωπαίων πελατών της Toyota επέλεξε ένα μοντέλο της γκάμας της με υβριδικό σύστημα κίνησης. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε εκθετικά τα προσεχή χρόνια αγγίζοντας το 47% το 2018. Έτσι, σχεδόν 1 στα 2 αυτοκίνητα που σήμερα πωλούνται από το ιαπωνικό εργοστάσιο στις κατά τόπους αγορές της γηραιάς ηπείρου υιοθετούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι που οφείλεται στην πίστη της Toyota Motor Corp. στις υβριδικές μονάδες κίνησης, κάτι που αντικατοπτρίζεται σήμερα στο μεγάλο εύρος προτάσεων που συναντά κανείς σήμερα στη γκάμα των Toyota και Lexus στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή η πρώτη έχει στις τάξεις της 8 υβριδικά μοντέλα και η δεύτερη 9, από το «μικρό» Yaris Hybrid, έως το «μεγάλο» και πολυτελές Lexus LC500h.

Από το λανσάρισμα του Prius στην Ιαπωνία το 2017 μέχρι και σήμερα, η Toyota έχει ταξινομήσει πάνω από 12 εκατομμύρια υβριδικά αυτοκίνητα. Όντας κάτι περισσότερα από ένα αριθμητικό ορόσημο, αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η υβριδική ηλεκτρική τεχνολογία έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού καθώς έχει αναδειχθεί πλέον ως την κυρίαρχη λύση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Έτσι, ακολουθώντας κατά πόδας το δρόμο που χάραξε το Prius, η Toyota διαθέτει σήμερα 34 διαφορετικά υβριδικά μοντέλα σε περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα σε περιβαλλοντικό επίπεδο, όπως η ίδια η εταιρεία ανακοινώνει, συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 93.000.000 τόνους.

Τον Οκτώβριο του 2015, η Toyota ανήγγειλε το πλάνο Toyota Environmental Challenge 2050. Στο πλαίσιο αυτού το οράματος, η ιαπωνική εταιρεία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της περεταίρω επιταχυνόμενης διάδοσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Στόχος της Toyota είναι να είναι σε θέση να διαθέσει πάνω από 5,5 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα μοντέλα κάθε χρόνο έως το 2030, από τα οποία τουλάχιστον το 1 εκατομμύριο θα είναι τετράτροχα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Αριθμοί με σημασία

2.000.000 > Τόσα είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχει διαθέσει στην Ευρώπη η Toyota

47% > Το μερίδιο πωλήσεων που καταλαμβάνουν το 2018 τα υβριδικά μοντέλα της Toyota στη γηραιά ήπειρο

50% > Ο εμπορικός στόχος πωλήσεων των υβριδικών μοντέλων της Toyota για την Ευρώπη το 2020

+400.000 > Οι πωλήσεις υβριδικών μοντέλων της Toyota το 2017 στην Ευρώπη

17 μοντέλα > Prius, Prius Plug-in, Prius+, Camry Hybrid, Auris Hybrid, CH-R Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, CT200h, IS300h, GS450h/GS300h, LS500h, NX300h, RX450h/RX450hL, RC300h, LC500h, ES300h

3 εργοστάσια > Yaris Hybrid (Valenciennes - Γαλλία), Toyota C-HR Hybrid (Adapazari - Τουρκία), Auris Hybrid (Burnaston – Μ. Βρετανία)

CH-R Hybrid > Το best seller υβριδικό μοντέλο της Toyota αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη