Toyota, Daimler Truck και Volvo ενώνουν τις δυνάμεις τους για το υδρογόνο

H Toyota θα συμβάλλει στην εξέλιξη των βασικών στοιχείων των μονάδων κυψελών υδρογόνου, ενώ η Daimler Truck και η Volvo θα προσφέρουν την εμπειρία τους στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων.

Τρεις μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτου, η Toyota, η Daimler Truck και το Volvo Group, μέσω μιας μη δεσμευτικής συμφωνίας, σχεδιάζουν να συνεργαστούν ισότιμα στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας cellcentric. Στόχος τους είναι να ενώσουν την τεχνογνωσία τους για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου, κυρίως για βαρέα οχήματα και άλλες απαιτητικές χρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Toyota και η cellcentric θα δουλέψουν από κοινού πάνω στην εξέλιξη των βασικών στοιχείων των μονάδων κυψελών καυσίμου, καθώς και στην αρχιτεκτονική και τα συστήματα ελέγχου τους. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες και των δύο πλευρών.

Στηρίζουν την τεχνολογία των κυψελών υδρογόνοι οι τρεις εταίροι

Η Toyota θα συνδυάσει την εμπειρία της στις κυψέλες καυσίμου με την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Daimler Truck και του Ομίλου Volvo στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, ενισχύοντας την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της cellcentric στην αγορά. Η κοινοπραξία αναμένεται να αποτελέσει το κοινό κέντρο εξειδίκευσης για ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου, τόσο για εντός όσο και εκτός δρόμου μεταφορές, καθώς και για άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με βιομηχανικούς εταίρους στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, οι εταίροι στοχεύουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών και εφοδιασμού υδρογόνου από τα πρώτα στάδια. Μέσω της cellcentric, οι τρεις εταιρείες θα ενισχύσουν τον ρόλο του υδρογόνου ως βασική ενεργειακή επιλογή για την απανθρακοποίηση των μεταφορών.

Ανεξάρτητη εταιρεία με ισότιμους εταίρους

Η Toyota Motor Corporation μέσω επένδυσης, θα συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου της cellcentric, εξασφαλίζοντας ισότιμη μετοχική συμμετοχή με τις Daimler Truck και Όμιλο Volvo. Όλοι οι μέτοχοι της κοινοπραξίας θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα, έκαστος στον δικό του επιχειρηματικό τομέα.

Η cellcentric θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία και κοινό κέντρο εξειδίκευσης για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα πελατώνστους τομείς των βαρέων μεταφορών, καθώς και σε άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Η συνεργασία των μερών συνδυάζει τις συμπληρωματικές δυνατότητες των εταίρων και διασφαλίζει την απαιτούμενη κλίμακα και αποδοτικότητα για ανάπτυξη και εμπορική διάθεση ανταγωνιστικών συστημάτων.

Η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν για την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, υπό την έγκριση όλων των σχετικών φορέων και ρυθμιστικών αρχών.

Η στρατηγική απανθρακοποίησης των μεταφορών

Η συνεργασία στοχεύει να καθιερώσει τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου ως κύρια τεχνολογία για την απανθρακοποίηση των μεταφορών παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου και τη νομοθεσία για την κοινωνία υδρογόνου στην Ιαπωνία. Εξάλλου, η τεχνολογία υδρογόνου έχει προωθηθεί μέσα από συνεργασίες πολλών φορέων, και η συνέργεια αυτή αποτελεί το θεμέλιο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Μέσα από τη συνεργασία με εταίρους σε όλο το οικοσύστημα, τα μέρη θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία και θα αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου σε βαρέα οχήματα και άλλες απαιτητικές εφαρμογές.