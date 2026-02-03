Toyota RAV4 ή Tesla Model Y; – Ποιο ήταν το best-seller μοντέλο παγκοσμίως για το 2025

Το Toyota RAV4 επικράτησε του Tesla Model Y, ωστόσο το τελευταίο αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό για ακόμη μια χρονιά.

Παρά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Elon Musk ότι το Tesla Model Y είναι το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο για το 2025, οι περισσότεροι οργανισμοί που ασχολούνται με την παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου δίνουν τον τίτλο στο Toyota RAV4.

To Model Y παραμένει κοντά στην κορυφή αλλά οι πωλήσεις του συνεχώς μειώνονται, λόγω του υψηλού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η Tesla από μάρκες όπως η BYD και η Geely.

Δύο Toyota στην πρώτη τριάδα

Σύμφωνα με το focus2move.com, το Toyota RAV4 αναδείχθηκε ως το μοντέλο που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως με μερίδιο αγοράς 1,2% (αύξηση του 1,3%), επωφελούμενο από τη σημαντική άνοδο που σημείωσε στην Ασία (6,8%) και την Αμερική (2,1%), τις δύο πιο σημαντικές αγορές του. Το Tesla Model Y ακολουθεί στη 2η θέση αλλά διατηρεί τον τίτλο του πιο δημοφιλούς αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Σε σχέση με πέρυσι, το SUV της Tesla έχασε σημαντικό έδαφος στην αγορά της Ευρώπης και της Αμερικής λόγω της διαρκώς αυξανόμενης παρουσίας νέων, κινεζικών μοντέλων που κινούνται με ηλεκτρικά σύνολα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Toyota Corolla, το οποίο, παρότι σημείωσε πτώση σε πωλήσεις, κυρίως στην Ασία, συνεχίζει να αποτελεί μία αρκετά δημοφιλής επιλογή στις περισσότερες αγορές του πλανήτη. Η σειρά F των pick-up της τερμάτισε στην 4η θέση, ενώ η πρώτη 5άδα κλείνει με το Honda CR-V.

Toyota, η πιο δημοφιλής μάρκα

Σε ό,τι αφορά το ποια μάρκα κρατάει το στέμμα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025, η Toyota βρίσκεται στην πρώτη θέση, μπροστά από την Volkswagen που την ακολουθεί. Οι Ιάπωνες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα πλήρη αποτελέσματα για το 2025 αλλά με 10,32 εκατομμύρια πωλήσεις αυτοκινήτων μέχρι το Νοέμβριο, είναι αυτονόητο πως βρίσκονται στην κορυφή, αφού οι πωλήσεις της γερμανικής φίρμας το 2025 δεν ξεπέρασαν τις 9 εκατομμύρια μονάδες.