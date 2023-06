Toyota RAV4 PHEV: Έκανε 2.000 km ηλεκτρικά χωρίς να σταματήσει σε φορτιστή (video)

Η ισραηλινή εταιρεία Electreon, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Wireless Electric Road πέτυχε κάτι εντυπωσιακό, αποδεικνύοντας πώς με τις κατάλληλες υποδομές και ιδιαίτερα την ασύρματη φόρτιση εν κινήσει, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να γίνουν το ίδιο πρακτικά με τα συμβατικά θερμικά, αφού αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά δύο βασικές προκλήσεις των EV: το άγχος της αυτονομίας και η γρήγορη φόρτιση.

Συγκεκριμένα, η Electreon ζήτησε απο 55 οδηγούς να κινηθούν ασταμάτητα με το Toyota RAV4 Plug-in Hybrid σε δρόμο που μπορεί να φορτίζει ασύρματα την μπαταρία. Επί 100 ώρες λοιπόν, το ιαπωνικό SUV κινούνταν χωρίς να επαναφορτιστεί και φυσικά να ανεφοδιαστεί με καύσιμο. Σταματούσε μόνον για να αλλάξουν οι οδηγοί, με την ενέργεια να αντλείται αποκλειστικά ασύρματα από το πρωτοποριακό συστημα φόρτισης της ασφάλτου.

Έλαβε 242 kWh από την άσφαλτο

Το RAV4 PHEV έλαβε κατά τη διάρκεια του τεστ 242 kWh από το οδόστρωμα χάρη στην τεχνολογία Wireless Electric Road. Η μπαταρία 18 kWh του αυτοκινήτου δεν εξαντλήθηκε ποτέ, με τους οδηγούς να κινούνται ελεύθερα στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται η καλύτερη επιλογή, καθώς αν υιοθετηθεί σε αυτοκινητόδρομους θα αυξήσει σημαντικά την εμβέλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εν κινήσει και συνάμα θα μειώσει την ανάγκη τους για χρονοβόρες στάσεις φόρτισης.

Φυσικά, για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να συνεργαστούν στενά τόσο οι εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνολογία όσο και τα κράτη, μέσω δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Take a look at our first 24 hours from our 100-hour drive

We are well underway into our 100 hours, and we are so excited for what the week has in store. We will be posting daily updates about our progress and keep you updated with each day’s events. pic.twitter.com/rQjUbA4Dyj

— Electreon (@Electreon) May 22, 2023