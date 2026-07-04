Μπήκαμε στο «κάστρο» της Toyota: Πώς φτιάχνεται το SUV που σαρώνει στην Ελλάδα

Το εργοστάσιο στο Βαλανσιέν της Γαλλίας είναι το επίκεντρο της ευρωπαϊκής παραγωγής της Toyota. Εκεί παίρνει σάρκα και οστά το Yaris Cross, το απόλυτο best-seller της ελληνικής αγοράς.

Την ώρα που ο παγκόσμιος αυτοκινητικός χάρτης αναδιαμορφώνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και νέοι παίκτες από την Ανατολή διεκδικούν με αξιώσεις το δικό τους μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά, η συζήτηση για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας αποκτά πιο σύνθετη διάσταση.

Για πολλούς ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές μακέτες, τις ψηφιακές παρουσιάσεις και τις υποσχέσεις για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον, η πραγματική ισχύς ενός κατασκευαστή κρίνεται εκεί όπου το ατσάλι παίρνει μορφή: στις γραμμές παραγωγής.

Εκεί, η Toyota έχει εδραιώσει τη θέση της εδώ και δεκαετίες, χτίζοντας ένα παραγωγικό οχυρό στην καρδιά της Γηραιάς Ηπείρου.

Η παρουσία του ιαπωνικού κολοσσού στην Ευρώπη είναι μια ιστορία που ξεκίνησε το μακρινό 1963. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1990 και ένα δίκτυο 440 ευρωπαϊκών προμηθευτών, στο οποίο μόνο το 2025 διοχετεύθηκαν 8,18 δισεκατομμύρια ευρώ, η Toyota έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα.

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Το 2026 συμπληρώνονται 25 χρόνια από την έναρξη παραγωγής του εργοστασίου, αρχικά για χάρη του Toyota Yaris.Απασχολεί περισσότερους από 25.000 άμεσους εργαζομένους, διατηρεί 8 εργοστάσια σε 6 χώρες και οι πωλήσεις της στην Ευρώπη το 2025 άγγιξαν τα 1.229.038 οχήματα, ωστόσο το εντυπωσιακότερο στοιχείο παραμένει το εξής: το 77% των αυτοκινήτων Toyota που πωλούνται στην Ευρώπη, κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

To 55% των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στο Toyota Yaris Cross προέρχεται από Γάλλους προμηθευτές

Και το προπύργιο αυτής της στρατηγικής ακούει στο όνομα TMMF (Toyota Motor Manufacturing France).

Καθορίζοντας τις εξελίξεις

Η γεωγραφική θέση του εργοστασίου TMMF στο Βαλανσιέν της Γαλλίας δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς είναι τοποθετημένο στο κέντρο μιας καταναλωτικής αγοράς 110 εκατομμυρίων ανθρώπων, σε άμεση γειτνίαση με τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της μάρκας στις Βρυξέλλες.

Εδώ χτυπά ο παλμός της ευρωπαϊκής παραγωγής της Toyota, με τη σημερινή δυναμικότητα να ανέρχεται στα 300.000 οχήματα ετησίως.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της επιτυχίας, αρκεί ένας και μόνο αριθμός: 1 στα 4 αυτοκίνητα Toyota που πωλούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει γεννηθεί εδώ.

Το Βαλανσιέν είναι η πρώτη σε όγκο παραγωγικής δραστηριότητας μονάδα της εταιρείας στην Ευρώπη, καθότι απασχολεί περίπου 4.800 με 5.000 εργαζομένους.

Η λειτουργία της μονάδας εξελίσσεται σε 3 βάρδιες, με τη γυναικεία παρουσία να αγγίζει το αξιοσημείωτο για βαριά βιομηχανία ποσοστό του 22%, ενώ χιλιάδες ώρες επενδύονται ετήσια στην εκπαίδευση του προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι η ανθρώπινη δεξιοτεχνία συμβαδίζει με την εξέλιξη των μηχανών.

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του TMMF πραγματοποιείται σε μια κομβική χρονική συγκυρία, καθώς στις 20 Ιουλίου ξεκινάει η παραγωγή του ανανεωμένου Yaris Cross.

Πρόκειται για το μοντέλο που έχει ανακηρυχθεί σε απόλυτο κυρίαρχο της κατηγορίας των B-SUV στην Ευρώπη με μερίδιο 11% το 2025, και παράλληλα το αυτοκίνητο που φιγουράρει σταθερά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων αγοραστών.

Στα ενδότερα ενός εργοστασίου 18 εκταρίων

Περνώντας τις πύλες του εργοστασίου, η πρώτη αίσθηση που αποκομίζεις είναι ότι επικρατεί πειθαρχία και οργάνωση. Σε μια έκταση 18 εκταρίων, το TMMF καταφέρνει να παράγει περισσότερα από 1.250 οχήματα την ημέρα, ένα κάθε 2 ώρες και 20 λεπτά.

Η βιομηχανική διαδρομή ξεδιπλώνεται μέσα από πέντε εξειδικευμένα τμήματα, καθένα από τα οποία αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο τεχνολογικής αριστείας.

Για να κατασκευαστεί ένα Yaris Cross απαιτούνται κάτι παραπάνω από 2 ώρες, ενώ κάθε 58 δλ. ένα αυτοκίνητο βγαίνει από τις γραμμές παραγωγής.

Η αρχή γίνεται στο τμήμα πρέσας. Εδώ, ο χάλυβας μεταμορφώνεται με χειρουργική ακρίβεια και πιέσεις εκατοντάδων τόνων στα πάνελ αμαξώματος του Yaris Cross.

Στο τμήμα αυτό και σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρος, η Toyota μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αναζητούν ακόμη και την παραμικρή ατέλεια στο μέταλλο, προτού δώσουν το πράσινο φως για να προχωρήσει παρακάτω, στο επόμενο βήμα.

Στη συνέχεια, παίρνει τη σκυτάλη το τμήματα το τμήμα συγκόλλησης (welding) όπου εκατοντάδες προηγμένoι ρομποτικοί βραχίονες ενώνουν τα μεταλλικά τμήματα και σχηματίζουν τον κλωβό του αυτοκινήτου, πριν το ενδιαφέρον μετακομίσει στο βαφείο, ένα τμήμα όπου εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας από την σκουριά και χρωματισμού.

Ακολουθεί το τμήμα συναρμολόγησης όπου στο, βαμμένο πλέον, Yaris Cross, ενσωματώνονται τα υβριδικά σύνολα, η ανάρτηση και ο εσωτερικός διάκοσμος, ωστόσο το μεγάλο κρυφό χαρτί του TMMF, βρίσκεται στο τμήμα πλαστικού.

Η Toyota επέλεξε να κάνει in-house την παραγωγή των βασικών πλαστικών του οχήματος (όπως οι προφυλακτήρες και το ταμπλό), μια απόφαση που δίνει στο εργοστάσιο μεγάλο έλεγχο πάνω στην ποιότητα των υλικών, μειώνει δραστικά το κόστος μεταφοράς και, κυρίως, θωρακίζει την παραγωγή απέναντι σε τυχόν αναταράξεις της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το υπόβαθρο

Κατά μήκος όλης αυτής της εντυπωσιακής αλυσίδας εφαρμόζεται το περίφημο Toyota Production System (TPS). Μέρος της φιλοσοφίας αυτής είναι πως η αυτοματοποίηση των μηχανών δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά συνεργάζεται μαζί του.

Κάθε μέλος της γραμμής παραγωγής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να σταματήσει ολόκληρη την παραγωγή αν εντοπίσει κάποιο ελάττωμα, διασφαλίζοντας ότι κανένα ελαττωματικό εξάρτημα δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο.

Το «πράσινo» TMMF

Στις μέρες μας, η αξία μιας βιομηχανικής μονάδας δεν μετριέται μόνο με το πόσα αυτοκίνητα βγάζει από την πόρτα της, αλλά και με το τι αφήνει πίσω της στο περιβάλλον. Το TMMF έχει θέσει έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να επιτύχει μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2030.

Από το 2001, όταν το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν ήδη μειωθεί κατά το εντυπωσιακό 72%.

Μέσα από την ανακύκλωση των πόρων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των αποβλήτων, το εργοστάσιο στο Βαλενσιέν αποδεικνύει ότι η παραγωγή υψηλού όγκου μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Προς την έξοδο

Καθώς αφήναμε πίσω τις εγκαταστάσεις του Toyota Motor Manufacturing France, την στιγμή μάλιστα που γινόταν μία από τις αλλαγές βάρδιας, μας έγινε αντιληπτό ότι η δύναμη της Toyota δεν κρύβεται στα υπερσύγχρονα ρομπότ ή στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Rodolphe Delaunay, πρόεδρος του εργοστασίου TMMF, η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μονάδα βρίσκεται στους ανθρώπους της.

Στις μέρες μας, ο καθένας μπορεί πλέον να αγοράσει τεχνολογία και να κατασκευάσει αυτοκίνητα. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αντιγραφεί είναι η βαθιά ριζωμένη φιλοσοφία της Toyota.

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη διαρκή βελτίωση που επιτάσσει το «kaizen» και στους ασφαλείς και χαρούμενους εργαζόμενους, αφού για τους διοικούντες του TMMF, το ικανοποιημένο προσωπικό μεταφράζεται σε γρήγορη και ποιοτικά επιτυχημένη παραγωγή. Με τα πρώτα ανανεωμένα Yaris Cross να ετοιμάζονται να φτάσουν στην Ελλάδα, η εμπορική πορεία του μοντέλου φαντάζει ήδη εξασφαλισμένη.

Φωτογραφίες: Toyota