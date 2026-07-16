Toyota: Ζητά συσπείρωση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ιαπωνίας

Η κινεζική επέλαση στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου ωθεί την Toyota να ζητήσει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ιαπωνικών κατασκευαστών.

Με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ο αντιπρόεδρος της Toyota, Koji Sato, πιστεύει ότι το μυστικό για την αναχαίτιση της επέλασης είναι η συσπείρωση μεταξύ των κατασκευαστών της Ιαπωνίας.

Η πρότασή του προβλέπει την τυποποίηση εξαρτημάτων όπως ο χάλυβας, οι πλεξούδες καλωδίωσης και τα πλαστικά σε όλες τις μεγάλες ιαπωνικές μάρκες, απελευθερώνοντας πόρους ώστε να επικεντρωθούν σε όσα πραγματικά διαφοροποιούν ένα αυτοκίνητο στα μάτια των νεότερων αγοραστών.

«Αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, δεν θα επιβιώσουμε», δήλωσε ο Sato κατά την ετήσια συνάντηση της Toyota με τους προμηθευτές της τον Μάρτιο, όπως ανέφερε το Automotive News. Παρ’ όλα αυτά, απέφυγε να κατονομάσει ευθέως τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας τον στόχο ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της «διεθνούς ανταγωνιστικότητας» των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η λογική του συνοψίζεται ως εξής: να δημιουργηθεί ένα νέο «ιαπωνικό πρότυπο» για τα εξαρτήματα, στο οποίο θα μπορούν να κατασκευάζουν οι προμηθευτές σε όλο τον κόσμο. Η τυποποίηση των εξαρτημάτων που οι πελάτες δεν βλέπουν ποτέ θα επέτρεπε στις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους σε όσα πραγματικά ενδιαφέρουν τους καταναλωτές, όπως οι δυνατότητες λογισμικού, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, οι μπαταρίες ταχύτερης φόρτισης και η ευρύτερη γκάμα συστημάτων κίνησης.

Ως παράδειγμα, ο Σάτο επισήμανε ότι οι προμηθευτές παράγουν σήμερα περίπου 70.000 διαφορετικές παραλλαγές μόνο στις πλεξούδες καλωδίωσης. Αν ο αριθμός αυτός μειωθεί σημαντικά, είναι πολύ πιθανό να μειωθεί αντίστοιχα και το κόστος παραγωγής.

«Έχουμε έντονη την αίσθηση ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο τεράστιας μετάβασης», δήλωσε ο Sato στο Automotive News. «Τώρα είναι ακριβώς η στιγμή να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και προωθώντας τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία».