Το Karea Fit είναι ένα νέο μικρό ηλεκτρικό όχημα από την Τουρκία που θέλει να αλλάξει τους κανόνες της αστικής μετακίνησης.

Μια νέα πρόταση από την Τουρκία φιλοδοξεί να δώσει διαφορετικό νόημα στην έννοια της αστικής μετακίνησης. Πρόκειται για το τετράτροχο Karea Fit, το πρώτο μοντέλο της εταιρείας Karea, μιας νέας μάρκας που δημιουργήθηκε από την Karel Kalıp.

Το λιλιπούτειο Karea Fit ανήκει στην κατηγορία των τετράκυκλων L7e και επιχειρεί να συνδυάσει τις διαστάσεις ενός οχήματος πόλης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε «κανονικό» αυτοκίνητο.

Το Fit έχει μήκος μόλις 2.631 χλστ., πλάτος 1.498 χλστ. και ύψος 1.621 χλστ., διαστάσεις που το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο στους στενούς δρόμους μιας πόλης. Η ακτίνα στροφής των μόλις 4 μ. ενισχύει ακόμη περισσότερο τον αστικό χαρακτήρα του, εξασφαλίζοντας εύκολο χειρισμούς και στάθμευση. Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, η Karea αναφέρει ότι το Fit εξασφαλίζει χώρο αποσκευών 184 λίτρων εξυπηρετώντας όχι μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και πρακτικές ανάγκες, όπως τα ψώνια.

Το Karea Fit μπαίνει στην πρίζα

Την κίνηση εξασφαλίζει ένας ηλεκτροκινητήρας 12 kW (περίπου 16 ίπποι), ο οποίος συνδυάζεται με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 96 V και μπαταρία τεχνολογίας LFP. Η χωρητικότητα της ανέρχεται σε μόλις 9,98 kWh και σύμφωνα με τα στοιχεία της Karea προσφέρει αυτονομία 135 χλμ. με μία φόρτιση. Η τουρκική εταιρεία έχει επιλέξει επομένως μια σχετικά μικρή μπαταρία, ακολουθώντας τη λογική ενός οχήματος που προορίζεται πρωτίστως για καθημερινές διαδρομές στην πόλη και όχι για ταξίδια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαδικασία φόρτισης, καθώς το ενσωματωμένο σύστημα επιτρέπει την αύξηση του επιπέδου φόρτισης από το 20% στο 80% μέσα σε περίπου 2 ώρες. Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης του οχήματος φτάνει τα 90 χλμ./ώρα, κάτι που σύμφωνα με την Karea επιτρέπει στο Fit να κινηθεί όχι μόνο μέσα στον αστικό ιστό αλλά και σε δρόμους που συνδέουν την πόλη με τα προάστιά της.

Παρά το ιδιαίτερα μικρό του μέγεθος, το Fit δεν αντιμετωπίζεται από την Karea ως ένα απλό τετράτροχο όχημα. Η εταιρεία έχει δώσει έμφαση στη συμπεριφορά και την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα Μακφέρσον τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα, ενώ τα τέσσερα δισκόφρενα αναλαμβάνουν την επιβράδυνση. Το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι συμβάλλει στη μεγαλύτερη ευκολία στους ελιγμούς, ενώ στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης κάμερα οπισθοπορείας, κεντρικό κλείδωμα και ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός.

Η τιμή λανσαρίσματος στην Τουρκία είχε οριστεί στις κοντά στις 700.000 τουρκικές λίρες, δηλάδη κοντά στα 13.000 ευρώ, ενώ οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει. Αξίζει να σημειωθί ότι η Karea έχει ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία τριών ακόμα μοντέλων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ παράλληλα έχει θέσει ως στόχο να εξάγει περίπου το 75% της παραγωγής της.