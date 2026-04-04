Τουρκία: Μικρή πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026

Καταλυτικό ρόλο στη συρρίκνωση της τουρκικής αγοράς αυτοκινήτου διαδραμάτισαν οι χαμηλές πτήσεις του Μαρτίου.

Μικρή συρρίκνωση για την τουρκική αγορά αυτοκινήτου το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις πωλήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ και ελαφρών επαγγελματικών να μειώνονται κατά 3,94%, στις 265.398 μονάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD).

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 5,86%, στις 210.688 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 4,23%, στις 54.710 μονάδες.

Καταλυτικό ρόλο στην πτώση διαδραμάτισαν οι πωλήσεις επιβατικών ΙΧ και ελαφρών επαγγελματικών του Μαρτίου, καθώς μειώθηκαν κατά 12,75% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φτάνοντας τις 101.997 μονάδες, σύμφωνα με την ένωση.

Τα οχήματα των κατηγοριών A, B και C, όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλότεροι, αποτέλεσαν το 85% της αγοράς το 1ο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία. Τα αυτοκίνητα κατηγορίας C (μικρομεσαία) αντιστοιχούσαν στο 54,4% των πωλήσεων με 114.588 μονάδες, ενώ τα αυτοκίνητα κατηγορίας B (supermini) κατείχαν μερίδιο 30,5% με 64.155 μονάδες.

Ανά τύπο αμαξώματος, τα SUV ήταν τα πιο δημοφιλή, με μερίδιο 62,8% και 132.380 μονάδες. Ακολούθησαν τα σεντάν με μερίδιο 20,5% και 43.209 πωλήσεις, και τα hatchback με μερίδιο 16,4% και 34.537 πωλήσεις.

Άνοδος στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, το τρίμηνο ξεχώρισαν τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, την ίδια ώρα που το συνδυαστικό μερίδιο των ηλεκτρικών και υβριδικών ξεπέρασε το 51%.

Συγκεκριμένα, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα κατείχαν μερίδιο αγοράς 42,1% με 88.688 μονάδες, ενώ τα υβριδικά είχαν μερίδιο 33% με 69.504 μονάδες, τα ηλεκτρικά 18,2% με 38.420 μονάδες και τα ντίζελ 6,3% με 13.326 μονάδες.