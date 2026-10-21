Τουρκία: Πιέσεις στην ΕΕ για ένταξη στο «Made in Europe»

Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η πολιτική «Made in Europe», θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βαθιά βιομηχανική διασύνδεση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ.

Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε η αυτοκινητοβιομηχανία της να συμπεριληφθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act – IAA), δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Ömer Bolat, μετά από συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου.

Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η πολιτική «Made in Europe» η οποία περιλαμβάνεται στο προσχέδιο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βαθιά βιομηχανική διασύνδεση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, ενθαρρύνοντας την αύξηση της παραγωγής και την προμήθεια πρώτων υλών και εξαρτημάτων εντός της Ευρώπης. Τα μέτρα θα ωθούσαν επίσης τους ξένους κατασκευαστές που επιδιώκουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά να παράγουν περισσότερα προϊόντα τοπικά και να βασίζονται περισσότερο σε Ευρωπαίους προμηθευτές.

Ωστόσο, η πολιτική «Made in Europe» έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τις χώρες που θα πρέπει να καλύπτουν οι κανόνες.

Στην παρούσα μορφή της, η πρόταση εξαιρεί χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μαρόκο, στις οποίες η παραγωγή οχημάτων και τα δίκτυα προμηθευτών είναι στενά διασυνδεδεμένα με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες, καθώς και οι τοπικοί κλαδικοί φορείς, υποστηρίζουν ότι ο περιορισμός του ορισμού της Ευρώπης αποκλειστικά στα κράτη-μέλη της ΕΕ θα έβλαπτε τις εφοδιαστικές αλυσίδες που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, σημειώνει η Daily Sabah.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Bolat πραγματοποίησε σειρά συνομιλιών υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, όπου δήλωσε ότι η Άγκυρα εργάζεται εντατικά για τη συγκεκριμένη νομοθεσία εδώ και έναν χρόνο. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει την πρόταση, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ θα κληθούν επίσης να αποφασίσουν σχετικά.

Στη συνάντηση της Δευτέρας στην Άγκυρα συμμετείχαν αξιωματούχοι υπουργείων και θεσμικών φορέων, καθώς και οι επικεφαλής και ανώτερα στελέχη της Ένωσης Τούρκων Εξαγωγέων (TIM), της Ένωσης Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας (OIB), της Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (OSD) και της Ένωσης Προμηθευτών Αυτοκινητοβιομηχανίας (TAYSAD).

Σύμφωνα με την OIB, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία στηρίζει 250.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Ανησυχίες που τίθενται υπόψη της ΕΕ

Στην ανακοίνωση της Δευτέρας επισημαίνεται ότι προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η πολιτική «Made in EU», η οποία προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, να σέβεται την ισχυρή οικονομική ολοκλήρωση που έχει διαμορφωθεί μέσω της τελωνειακής ένωσης, καθώς και τις κοινές παραγωγικές διαδικασίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμες επαφές με θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη-μέλη και εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από την έναρξη της διαδικασίας, μεταφέροντας σε κάθε επίπεδο τις απόψεις, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες της Τουρκίας.

Ο ιδιωτικός τομέας πραγματοποιεί επίσης πολυάριθμες επαφές με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς, ενώ όλες οι σχετικές ενέργειες συντονίζονται πλήρως, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις πιέσεις, ώστε το τελικό κείμενο να αποτυπώνει τη θέση της Τουρκίας, τόσο στις θέσεις των κρατών-μελών όσο και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο της ολοκλήρωσης

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους τομείς της ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί μέσω της τελωνειακής ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 1996, και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της βιομηχανικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως σημείωσε, κάθε σχετική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικονομική ολοκλήρωση που έχει δημιουργήσει η τελωνειακή ένωση, καθώς και τα κοινά δίκτυα παραγωγής, επενδύσεων και προμηθειών.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι ένας νόμος που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δεν θα πρέπει να πλήττει τις επενδύσεις και τα υφιστάμενα παραγωγικά δίκτυα των ίδιων των Ευρωπαίων κατασκευαστών.

Όπως ανέφερε, αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα σχεδόν ενός έτους εμπορικής διπλωματίας με όλους τους εμπλεκόμενους στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών, των αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.

Το υπουργείο σημείωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και εκπρόσωποι της βιομηχανίας ενημερώνουν τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς για τη στρατηγική σημασία της τουρκικής παραγωγής και των επενδύσεων στην Τουρκία για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο να αποφευχθούν διαταραχές στην υφιστάμενη παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Όλες οι προσπάθειές μας αποσκοπούν στην από κοινού ανάπτυξη της παραγωγικής μας ικανότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς μας με την ΕΕ, αντί στην υιοθέτηση μέτρων που περιορίζουν την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία επιθυμεί η ΕΕ να υιοθετήσει μια συμπεριληπτική προσέγγιση, η οποία θα αντανακλά τις νομικές και οικονομικές πραγματικότητες της τελωνειακής ένωσης. Παράλληλα, θα συνεχίσει τις επαφές της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα σε όλα τα επίπεδα.