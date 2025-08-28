Τουρκία: Προβλέψεις για 1,3 εκατ. πωλήσεις αυτοκινήτων μέχρι το τέλος του 2025.

Αισιοδοξία έχουν σκορπίσει στη γειτονική χώρα οι πωλήσεις αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών.

Σημαντική άνοδο καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών στην Τουρκία, φτάνοντας το 7μηνο του έτους τις 716.695 μονάδες.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με στελέχη της τουρκικής αγοράς να εκτιμούν ότι με τον συγκεκριμένο ρυθμός ανάπτυξης οι πωλήσεις ενδέχεται να φτάσουν τις 1,3 εκατ. μονάδες.

Κατά μέσο όρο, οι μηνιαίες πωλήσεις επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών στην τουρκική αγορά ανέρχονται σε 100.000 μονάδες. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μετά τις αλλαγές στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (OTV) – οποίες είχαν ως στόχο τη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών- οι καταναλωτικές συνήθειες αναμένεται να μεταβληθούν, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού σε άλλα μοντέλα.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η χώρα αναθεώρησε τα όρια της φορολογικής βάσης και τους συντελεστές για ορισμένα επιβατικά αυτοκίνητα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα και για ορισμένα υβριδικά. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης μειώθηκαν κατά 5–10 ποσοστιαίες μονάδες για ορισμένα οχήματα, ενώ για κάποια άλλα μοντέλα αυξήθηκαν κατά 10 έως 20 μονάδες.

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025, κορυφαίες μάρκες σε επίπεδο πωλήσεων στην Τουρκία ήταν οι Renault με 64.578 μονάδες, Toyota (42.155), Volkswagen (42.043), Fiat (40.473) και Hyundai (35.658).

Μεγάλη άνοδο το πρώτο 7μηνο του έτους γνώρισαν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φτάνοντας τις 103.310 μονάδες, με την BYD να ηγείται της κούρσας με 29.284 πωλήσεις, ακολουθούμενη από τις Togg και Tesla με 19.821 και 17.026 πωλήσεις αντίστοιχα.