Τουρκία: Τα «σπάνε» οι εξαγωγές αυτοκινήτων

Οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 27,85 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εξαγωγέων της Αυτοκινητοβιομηχανίας Uludağ (OİB), οι εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 3,52 δισ. ευρώ. Το μερίδιο του κλάδου στις συνολικές εξαγωγές διαμορφώθηκε στο 15,2%.

Οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 27,85 δισ. ευρώ.

Το 2025 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 37 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές εξαρτημάτων έφτασαν τα 1,30 δισ. ευρώ

Με βάση τις κατηγορίες προϊόντων, οι εξαγωγές του κλάδου εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ανήλθαν τον Σεπτέμβριο σε 1,30 δισ. ευρώ.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι εξαγωγές εξαρτημάτων έφτασαν τα 10,84 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 39% των συνολικών εξαγωγών της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων

Τον Σεπτέμβριο, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 0,98 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων διαμορφώθηκαν στα 715 εκατ. ευρώ, των λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και midibus στα 224 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές τρακτόρων ανήλθαν σε 260 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές των κλάδων που καταγράφονται μέσω της OİB και περιλαμβάνονται στην κατηγορία «λοιπά» ανήλθαν επίσης τον Σεπτέμβριο σε 35 εκατ. ευρώ.

Η Γερμανία η μεγαλύτερη αγορά για την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία

Η Γερμανία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας τον Σεπτέμβριο.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και προϊόντων του κλάδου προς τη Γερμανία ανήλθαν σε 562 εκατ. ευρώ.