Τράκαρε Corvette C8 σε test drive και αρνήθηκε να πληρώσει – Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο υποψήφιος αγοραστής είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης, με δική του υπαιτιότητα. Τελικά, κατέληξε στα δικαστήρια με την αντιπροσωπεία.

Ήταν καλοκαίρι του 2024, όταν ένας Καναδός παρήγγειλε μια καινούργια Corvette Stingray αξίας περίπου 121.000 καναδικών δολαρίων από την αντιπροσωπεία Gardner Chevrolet-Buick-GMC, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Λίγες ημέρες μετά την παραγγελία, ο κύριος παρέλαβε το αυτοκίνητο για test drive, αλλά το χτύπησε σε ένα τσιμεντένιο στηθαίο, προκαλώντας ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού. Η Corvette κινούνταν κανονικά, αλλά πλέον δεν μπορούσε να παραδοθεί σαν καινούρια, αφού είχε ιστορικό ζημιάς.

Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα, όταν ο πελάτης αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αγορά του αυτοκινήτου.

Ποιον δικαίωσε το δικαστήριο

Η αντιπροσωπεία μετά από την εξέλιξη, διεκδίκησε αποζημίωση για τις ζημιές και την απώλεια της εμπορικής αξίας του οχήματος. Ο υποψήφιος αγοραστής όμως, υποστήριξε ότι η νομοθεσία της Βρετανικής Κολομβίας μπορούσε να τον προστατεύσει από την προσωπική ευθύνη.

Το επιχείρημά του βασίστηκε στην ιδέα ότι, εφόσον η αντιπροσωπεία τού είχε επιτρέψει να οδηγήσει το αυτοκίνητο, θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης νομικής διάταξης, ως πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, θεωρούσε ότι η ασφαλιστική κάλυψη της αντιπροσωπείας έπρεπε να αναλάβει το κόστος.

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Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία από την πλευρά της, έκρινε ότι ο οδηγός ήταν υπεύθυνος για τη ζημιά που προκάλεσε από αμέλεια και τον υποχρέωσε να καταβάλει 17.182,23 καναδικά δολάρια, ποσό που περιλάμβανε τις σχετικές οικονομικές απώλειες, τόκους και έξοδα.

Ο Sewell άσκησε έφεση, όμως η απόφαση παρέμεινε σε ισχύ. Πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανικής Κολομβίας απέρριψε την προσφυγή του, οπότε ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει με 17.000 δολάρια την αντιπροσωπεία.