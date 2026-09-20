Transalpina: Ποιος είναι ο «δρόμος του διαβόλου» που κόβει την ανάσα

Με συνολικό μήκος 148 χιλιομέτρων, ο δρόμος συνδέει τις πόλεις Nοβάτσι και Σεμπές, προσφέροντας εκπληκτική θέα με άφθονο οδηγικό ενθουσιασμό.

Η Transalpina είναι ο δρόμος με το μεγαλύτερο υψόμετρο στη Ρουμανία, με το ορεινότερο σημείο του να βρίσκεται στο πέρασμα Ούρντελε, σε υψόμετρο 2.145 μέτρων.

Με συνολικό μήκος 148 χιλιομέτρων, ο δρόμος συνδέει τις πόλεις Nοβάτσι και Σεμπές, προσφέροντας εκπληκτική θέα με άφθονο οδηγικό ενθουσιασμό.

Διασχίζοντας τέσσερις νομούς -Γκορζ, Βίλτσεα, Σίμπιου και Άλμπα- καθώς και τα Όρη Παράνγκ από τον νότο προς τον βορρά, ο ορεινός δρόμος, ο ανακατασκευάστηκε εκ νέου το 2015.

Η προέλευση του στρατηγικού δρόμου που συνδέει την Τρανσυλβανία με την περιοχή της Ολτενίας δεν είναι απολύτως σαφής, καθώς αναφορές σχετικά με το συγκεκριμένο πέρασμα μέσα από τα βουνά υπάρχουν σε διάφορα κείμενα που χρονολογούνται από τον 18ο έως και τον 20ό αιώνα.

Πέρα από τις εικασίες που διατυπώνονται με βάση επιστημονικές μελέτες, υπάρχουν και απόψεις που υποστηρίζουν έναν θρύλο, ο οποίος ανάγεται στον 18ο-19ο αιώνα. Σύμφωνα με αυτόν, ο δρόμος κατασκευάστηκε από τις οικογένειες που ζούσαν στην περιοχή γύρω από τη διαδρομή.

Δεν είναι σαφές αν ο συγκεκριμένος θρύλος κρύβει κάποια δόση αλήθειας. Αυτό που είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι ο παλιός ορεινός δρόμος, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί και χρησιμοποιούνταν από βοσκούς για να διασχίζουν τα βουνά μαζί με τα κοπάδια τους, ανακατασκευάστηκε από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για στρατιωτικούς λόγους.

Έκτοτε, οι εργασίες συντήρησης σταμάτησαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Το 2015, ένα σημαντικό τμήμα του δρόμου είχε τεθεί σε χρήση, όμως η Transalpina εξακολούθησε να λειτουργεί ως «δρόμος υπό κατασκευή» μέχρι το 2016.

Έκτοτε, η διαδρομή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των λάτρεων της πεζοπορίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους νέους δημοφιλείς προορισμούς της Ρουμανίας.

Αξιοθέατα της Transalpina

Ξεκινώντας από τον νότο προς τον βορρά, τα αυτοκίνητα διασχίζουν τα βουνά περνώντας διαδοχικά από τις περιοχές Νοβάτσι, Ρίνκα, Ομπαρσία Λότρουλου, τη λίμνη Οάσα, τη λίμνη Τάου, Ντόμπρα, Τζίνα, Σίμπιου και Σαλίστε.

Αν και τα τουριστικά αξιοθέατα κατά μήκος της Transalpina δεν είναι τόσο πολλά, η γοητεία αυτής της διαδρομής βρίσκεται στο φυσικό τοπίο της, το οποίο μέχρι πρόσφατα παρέμενε σχεδόν ανέγγιχτο, σύμφωνα με το romaniatourstore.com.

Καθώς πριν από την ανακατασκευή ήταν σχεδόν αδύνατο να διασχίσει κανείς αυτή τη διαδρομή με αυτοκίνητο, οι περιοχές γύρω από την Transalpina παρέμειναν αυθεντικές, αναλλοίωτες και προστατευμένες από τις επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό προσελκύει τόσο Ρουμάνους όσο και ξένους τουρίστες, οι οποίοι επιθυμούν να ανακαλύψουν μια αυθεντική πλευρά της παραδοσιακής Ρουμανίας.