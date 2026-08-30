Τρένα πάνω από τον Βόσπορο: Το νέο project της Τουρκίας

Η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών και η κυβέρνηση της Τουρκίας υπέγραψαν την πρώτη φάση του χρηματοδοτικού πακέτου για το έργο Istanbul North Rail Crossing.

Η κατασκευή μιας ηλεκτροκίνητης σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής χωρητικότητας, μήκους 127 χιλιομέτρων, θα δημιουργήσει μια νέα χερσαία σιδηροδρομική σύνδεση που θα διασχίζει τον Βόσπορο.

Χρησιμοποιώντας τη γέφυρα Yavuz Sultan Selim, η οποία είναι ήδη κατάλληλη για τη διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών, και παρακάμπτοντας την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, το νέο έργο θα αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.

Επιπλέον, θα μειώσει το κόστος των logistics, θα συνδέσει μεταξύ τους τα δύο αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης καθώς και τα αεροδρόμια με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μεγάλη σιδηροδρομική επένδυση

Πρόκειται για μια μεγάλη σιδηροδρομική επένδυση που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών του Βοσπόρο και να ενισχύσει τον ρόλο της Τουρκίας ως στρατηγικής πύλης μεταφορών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών (AIIB) και η κυβέρνηση της Τουρκίας υπέγραψαν την πρώτη φάση του χρηματοδοτικού πακέτου της AIIB, συνολικού ύψους έως 1,5 δισ. δολαρίων, για το έργο Istanbul North Rail Crossing (INRAIL).

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει την κατασκευή ενός νέου σιδηροδρομικού διαδρόμου υψηλής χωρητικότητας, ο οποίος θα συνδέει την ευρωπαϊκή και την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μέσω της γέφυρας Yavuz Sultan Selim.

Το έργο αντιμετωπίζει άμεσα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις διηπειρωτικές σιδηροδρομικές μεταφορές της Τουρκίας, αυξάνοντας τη χωρητικότητα των σιδηροδρομικών συνδέσεων στην Κωνσταντινούπολη, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και επιταχύνοντας τη μετατόπιση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Istanbul North Rail Crossing

127 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα προσφέρει περίπου 127 χιλιόμετρα διπλής, ηλεκτροκίνητης και πλήρως σηματοδοτούμενης σιδηροδρομικής γραμμής, που θα συνδέει το Çayırova στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης με το Çatalca στην ευρωπαϊκή πλευρά.

Η γραμμή θα υποστηρίζει επιβατικά τρένα με ταχύτητες έως 160 χλμ/ώρα και εμπορευματικά τρένα με ταχύτητες 80–120 χλμ/ώρα. Παράλληλα, θα δημιουργήσει απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ του Αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, του Sabiha Gökçen Airport και του τουρκικού δικτύου σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.

Θα μειώσει τους χρόνους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο διάδρομο Marmaray και επιτρέποντας τον διαχωρισμό των εμπορευματικών από τις επιβατικές μεταφορές, το έργο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα του τουρκικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο μεταφοράς σιδηροδρομικών εμπορευμάτων μεταξύ Çayırova και Çatalca από περίπου 13 ώρες σε μόλις 3,6 ώρες.

Παράλληλα, ο χρόνος μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς μεταξύ του Αεροδρομίου Κωνσταντινούπολης και του Sabiha Gökçen Airport αναμένεται να μειωθεί σχεδόν στο μισό, από περίπου 120 λεπτά σε 65 λεπτά.

Ο INRAIL αναμένεται επίσης να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 16 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.