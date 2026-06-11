Τρία νέα μοντέλα με χειροκίνητο κιβώτιο ετοιμάζει η Subaru

Η Subaru ανακοίνωσε πως μέχρι το 2027 θα παρουσιάσει επίσημα τρία νέα μοντέλα, τα οποία στο σύνολό τους θα γίνουν διαθέσιμα αποκλειστικά με χειροκίνητη μετάδοση.

Η Subaru έδωσε στους απανταχού λάτρεις της αυθεντικής οδήγησης τρεις σοβαρούς λόγους για να χαμογελούν, επιβεβαιώνοντας ότι μέχρι το 2027 θα λανσάρει στην αγορά της Ιαπωνίας τρία νέα μοντέλα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η επίσημη ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει ένα WRX σεντάν, ένα BRZ και ένα ολοκαίνουργιο πεντάθυρο χάτσμπακ, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής παρουσίασης στον 24ωρο αγώνα του Fuji.

Γνήσια τέκνα της Subaru

Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία, η νέα αυτή τριάδα θα ενσωματώνει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν καλλιεργηθεί μέσα από τις έντονες δραστηριότητες του τμήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Όλα τα μοντέλα θα εξελιχθούν από το νεοσύστατο Γραφείο Σχεδιασμού Σπορ Οχημάτων (Sports Vehicle Planning Office) της μάρκας, με κοινό στόχο να καταστήσουν την οδηγική απόλαυση πιο προσιτή και ανόθευτη.

Τα πλάνα για τα 3 μοντέλα

Το πιο αινιγματικό και ενδιαφέρον μέλος της νέας γκάμας είναι αναμφίβολα το πεντάθυρο χάτσμπακ, το οποίο αποτελεί την έκδοση παραγωγής του πρωτοτύπου Performance-B STI. Η Subaru υπόσχεται ότι το αυτοκίνητο θα διαφοροποιηθεί πολύ από τα WRX και BRZ και αναφέρει ότι η σχεδίασή του θα επιτρέπει στους μηχανικούς να ξεδιπλώσουν τις ιδέες τους. Οι περισσότερες πληροφορίες λένε ότι θα πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα συνδυάζει την πρακτικότητα του Impreza με τις επιδόσεις του WRX.

Μετά την εξαιρετικά περιορισμένη διάθεση του WRX STI Sport#, το οποίο έγινε sold out αμέσως, η Subaru αποφάσισε να ικανοποιήσει τη ζήτηση εξοπλίζοντας το νέο WRX με το χειροκίνητο κιβώτιο της προηγούμενης γενιάς STI, το οποίο φημίζεται για την αντοχή και την αξιοπιστία του. Αν και οι λεπτομέρειες για τα μηχανικά σύνολα παραμένουν περιορισμένες, οι αναφορές κάνονυ λόγο πως, όπως και στο χατσμπακ, θα προτιμηθεί ο υπερτροφοδοτούμενος boxer κινητήρας των 2,4 λίτρων.

Την τριάδα συμπληρώνει η ειδική έκδοση του BRZ, η οποία θα βασίζεται στην περιορισμένη έκδοση STI Sport TYPE RA. Το αυτοκίνητο θα είναι ελαφρύτερο και πιθανότατα πιο διασκεδαστικό στο δρόμο, ενώ αναμένεται να εξοπλιστεί με αμορτισέρ της ZF, συστήματα πέδησης της Brembo και επιθετικά αεροδυναμικά βοηθήματα. Οι ακριβείς ημερομηνίες παρουσίασης των τριών μοντέλων θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.