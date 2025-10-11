Τσεχία: Λωρίδες με καρφιά για τις καταδιώξεις οχημάτων

Η λωρίδα με καρφιά είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αστυνομία όταν πρόκειται να τερματίσει γρήγορα και με ασφάλεια επικίνδυνες καταδιώξεις.

Αποτελείται από πτυσσόμενα μεταλλικά τμήματα με καρφιά και τοποθετείται κατά μήκος του δρόμου, συνήθως πίσω από ένα περιπολικό, λίγο πριν πλησιάσει το όχημα που διαφεύγει.

Τα καρφιά τρυπάνε τα ελαστικά, παραμένουν μέσα τους και σταδιακά απελευθερώνουν τον αέρα. Αυτό αποτρέπει την ξαφνική ολίσθηση ή την απώλεια ελέγχου και εξασφαλίζει την ασφαλή επιβράδυνση του οχήματος. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν τη συσκευή όταν ένας οδηγός αρνείται να σταματήσει, οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και θέτει σε κίνδυνο άλλους χρήστες του δρόμου.

Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχημένες χρήσεις της συσκευής σημειώθηκε τον Ιούνιο στην περιοχή Znojmo. Μια γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τoν έλεγχο της Τροχαίας. Αστυνομικοί από το Pohořelice τοποθέτησαν μια λωρίδα με καρφιά κοντά στο Branišovice. Καθώς η γυναίκα πέρασε από πάνω της, τα ελαστικά της τρυπήθηκαν. Κατάφερε να διανύσει μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν αναγκαστεί να σταματήσει. Ένας επακόλουθος έλεγχος αποκάλυψε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μόνο φέτος, η συσκευή έχει ήδη βοηθήσει τους αστυνομικούς στη Νότια Μοραβία να ολοκληρώσουν με ασφάλεια πέντε επικίνδυνες καταδιώξεις. Και η χρήση της αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω: τον Σεπτέμβριο, 34 ακόμη νέοι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση στη χρήση της λωρίδας με καρφιά στο αεροδρόμιο Vyskov, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευμένων αστυνομικών φέτος σε 170. Στις αρχές του Οκτωβρίου άλλοι είκοσι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη χρήση της λωρίδας με καρφιά, ανακοίνωσε η Τσεχική Αστυνομία.