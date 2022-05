V12 κινητήρας για τη νέα Ferrari Purosangue

Η Ferrari αποκάλυψε ότι το πρώτο Sport Utility Vehicle στην ιστορία της, η νέα Purosangue, θα τροφοδοτείται τελικά από έναν 12κύλινδρο κινητήρα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παράδοσης της μάρκας αλλά και διαφοροποίησης από την πρόσφατη εστίαση της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε λιγότερο ρυπογόνα μοντέλα.

«Δοκιμάσαμε αρκετές επιλογές, αλλά ήταν σαφές ότι ο V12, για τις επιδόσεις και την οδηγική εμπειρία που προσφέρει, ήταν η σωστή επιλογή για την αγορά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna.

Ο νέος CEO της Ferrri δήλωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει το πρώτο του ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για τη Ferrari στις 16 Ιουνίου, το οποίο δεν θα βασίζεται στις τιμές ή στους μεγάλους όγκους παραγωγής της Purosangue, η οποία θα παρουσιαστεί μέσα στους προσεχείς μήνες.

Μάλιστα, θέλοντας να δώσει μια πρώτη γεύση της νέας κινητήριας μονάδας του πρώτου SUV της, η Ferrari ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα teaser βίντεο διάρκειας μερικών δευτερολέπτων στο οποίο απεικονίζεται ο νέος V12 κινητήρας της.

A new #Ferrari is coming. Born without compromises, unmistakably Ferrari at heart. Powered by our iconic V12 engine. Stay tuned… pic.twitter.com/ycMcTrVtgE

— Ferrari (@Ferrari) May 4, 2022