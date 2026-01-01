Βανδαλισμοί σε σταθμούς φόρτισης οχημάτων σημειώνονται συχνά στην Ιταλία, αποτελώντας τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει δολιοφθορές σε εγκαταστάσεις, όπως αυτές στις σιδηροδρομικές γραμμές και την κλοπή χαλκού, αφού κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ιταλία.

Στην Ιταλία δεν μένουν αποκλειστικά στην κλοπή του χαλκού από τα καλώδια φόρτισης αυτοκινήτων, από όπου υπάρχει και ένα κέρδος με την πώλησή του, αλλά υπάρχουν και άλλα περιστατικά, με κάποιους να προχωρούν σε βανδαλισμούς των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια κίνηση ξεκάθαρα χωρίς όφελος.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν ιταλικά δημοσιεύματα, οι συμμορίες μένουν ασύλληπτες και ατιμώρητες κάτι που επηρεάζει δραματικά το ήδη περιορισμένο δίκτυο φορτιστών που υπάρχει στη χώρα και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά φορτιστές, οι υποδοχές των οποίων στους βανδαλίστηκαν με αφρό, με αποτέλεδσμα να καταστούν μη λειτουργικοί. «Δεν είναι απλώς ένας βανδαλισμός, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο απαξίωσης, που δεν αντιμετωπίζεται σωστά από το κράτος και τις αρμόδιες αρχές, που αφήνουν τους κακοποιούς να δρουν ανενόχλητοι και το κυριότερο ατιμώρητοι», επισημαίνουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Προσθέτουν ότι η αντιμετώπιση είναι αναμφίβολα δύσκολη, καθώς το έγκλημα είναι οργανωμένο και οι άνθρωποι πίσω από αυτό σχεδόν επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που τους επιτρέπουν να μένουν στη… σκιά. «Δρούνε τη νύχτα, εκεί όπου ο φωτισμός είναι ανεπαρκής, καλύπτουν τις κάμερες με σπρέι, φοράνε κουκούλες για να κρύβουν τα χαρακτηριστικά τους, γνωρίζοντας παράλληλα ότι, τις περισσότερες φορές δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιον άνθρωπο της τάξης».

Για την πάταξη του φαινομένου οι ειδικοί προτείνουν τη διενέργεια πιο απαιτητικών περιπολιών και την επιβολη πιο αυστηρών ποινών όταν οι συμμορίες καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.

Επιπλέον, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν συναγερμοί στους φορτιστές και όταν αναγνωρίζουν παραβίαση να εκπέμπουν ήχο υψηλής συχνότητας και παράλληλα σήμα στο κέντρο επιχειρήσεων, έτσι ώστε να δρομολογείται η άμεση επέμβαση των αρχών.

Όσον αφορά το χαλκό που υπάρχει μέσα στα καλώδια φόρτισης και αποτελεί στόχο, οι ειδικοί προσθέτουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τεχνητό DNA. Πρόκειται για ένα ειδικό υγρό που περιέχει μικροσκοπικές μεταλλικές πλάκες με πληροφορίες για τον τόπο προέλευσης

Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης των βανδαλισμών είναι και οι αναδυόμενες από το έδαφος κολώνες φόρτισης, που θα βγαίνουν στην επιφάνεια μόνο όταν γίνει κράτηση από τον χρήστη.