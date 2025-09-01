Βαρύ πρόστιμο σε νεαρό που οδηγούσε τη Lamborghini της μητέρας του – Η παράβαση του οδηγού

Ο 26χρονος είδε, επίσης, το ιταλικό supercar της μητέρας του να κατάσχεται. Η χιουμοριστική ανακοίνωση της αστυνομίας

Ιδιαίτερα ακριβά κόστισε σε έναν 26χρονο η βόλτα με μια Lamborghini Gallardo Superleggera, μιας και βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 2.500 δολαρίων Καναδά. Παράλληλα, το όχημα κατασχέθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Ιουνίου στον Αυτοκινητόδρομο 3, νότια του καναδικού δήμου Πρίνστον, με την παράβαση να βεβαιώνεται από την αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός κατελήφθη να οδηγεί με ταχύτητα 130 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο 80 χλμ./ώρα. Η υπέρβαση του ορίου πάνω από 40 χλμ./ώρα συνεπάγεται κατάσχεση του οχήματος, σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία.

#BCHighwayPatrol – Bad: Over $2,500 in penalties for a speeding Lamborghini. Worse: Driver on his way to the racetrack must explain why mom’s Lambo was impounded https://t.co/WsyBB7XS2s pic.twitter.com/iP0iq1zx2H — BC Highway Patrol (@BCHwyPatrol) August 26, 2025

Κατά τη βεβαίωση της παράβασης ο οδηγός εξήγησε ότι κατευθυνόταν προς μια πίστα ταχύτητας. «Εφόσον οδηγούσε με περισσότερη υπευθυνότητα, θα είχε μια φανταστική μέρα στην πίστα. Αντιθέτως, χρειάστηκε να έχει μια άβολη συζήτηση με τη μητέρα του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Εξίσου χιουμοριστικός ήταν και ο τίτλος της ανακοίνωσης της αστυνομίας: «Πρόστιμα άνω των 2.500 δολαρίων για μία Lamborghini που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Ακόμη χειρότερα: ο οδηγός, καθ’ οδόν προς την πίστα, πρέπει να εξηγήσει γιατί η Lamborghini της μητέρας του κατασχέθηκε».

Η Lamborghini Gallardo Superleggera παρουσιάστηκε το 2007 στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης και ξεχώρισε για την εξοικονόμηση βάρους μέσω της εκτενούς χρήσης ανθρακονήματος και άλλων υλικών. Ήταν κατά 100 κιλά ελαφρύτερη συγκριτικά με την «απλή» έκδοση, αντλώντας κίνηση από έναν V10 κινητήρα των 530 ίππων.