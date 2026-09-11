Αψηφώντας τη βαρύτητα: Το 1ο αυτοκίνητο στον κόσμο που κινείται στο ταβάνι (+video)

To Spéirling της McMurtry Automotive έχει την ικανότητα να κινείται ανάποδα, αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας, χάρη σε ένα καινούργιο σύστημα με όνομα Downforce-on-Demand.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκίνησης, η McMurtry Automotive κατάφερε το αδιανόητο: χρησιμοποιώντας το νέο της δημιούργημα, το hypercar Spéirling, μπόρεσε να αψηφήσει τους νόμους της βαρύτητας.

Από τη θεωρία στην πράξη

Αν και για δεκαετίες συζητείται ότι τα μονοθέσια της Formula 1 μπορούν θεωρητικά να κινηθούν ανάποδα λόγω της κάθετης δύναμης που παράγουν σε υψηλές ταχύτητες, δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η McMurtry ωστόσο, χάρη στη νέα τεχνολογία της, ισχυρίζεται ότι μπορεί να προσφέρει άφθονη κάθετη δύναμη σε οποιαδήποτε ταχύτητα, ακόμα και σε πλήρη ακινησία, αντίθετα με τα παραδοσιακά αεροδυναμικά βοηθήματα των υπόλοιπων hypercars, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να αψηφήσει τους νόμους της βαρύτητας.

Η ιστορική αυτή τεχνολογική επίδειξη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Gloucestershire της Αγγλίας, υπό την επίβλεψη του προσωπικού και ανεξάρτητων κριτών. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Thomas Yates, ανέβασε το Spéirling σε μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα, η οποία στη συνέχεια περιστράφηκε αναποδογυρίζοντας το αυτοκίνητο.

Χρησιμοποιώντας το πατενταρισμένο σύστημα Downforce-on-Demand, ο οδηγός κινήθηκε προς τα εμπρός, χωρίς καμία άλλη υποστήριξη.

Πώς δουλεύει το σύστημα Downforce-on-Demand

Η τεχνολογία Downforce-on-Demand της McMurtry Automotive επαναπροσδιορίζει τους νόμους της αεροδυναμικής. Στην ουσία, αντί το αυτοκίνητο να βασίζεται στις παραδοσιακές αεροτομές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες για να εκτρέψουν τον αέρα και να πιέσουν το αμάξωμα προς τα κάτω, χρησιμοποιεί ένα ενεργό σύστημα τεχνητού κενού αέρος (ground effect) που λειτουργεί σαν ένας γιγαντιαίος… απορροφητήρας.

Ο μηχανισμός ξεκινά από το κάτω μέρος του ανθρακονημάτινου σασί, όπου υπάρχουν ειδικές εύκαμπτες ποδιές. Αυτές ακουμπούν στο οδόστρωμα και απομονώνουν τον χώρο κάτω από το δάπεδο του οχήματος, δημιουργώντας έναν σχεδόν αεροστεγώς σφραγισμένο θάλαμο.

Για τη διαχείριση αυτών των ποδιών, το Spéirling διαθέτει έναν ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή, ο οποίος επιτρέπει στις ποδιές να ανυψώνονται αυτόματα όταν το όχημα κινείται με χαμηλή ταχύτητα και να χαμηλώνουν όταν ενεργοποιείται το σύστημα Downforce-on-Demand.

Στην καρδιά της διάταξης βρίσκονται δύο ηλεκτρικές τουρμπίνες υψηλής τεχνολογίας, τοποθετημένες στο χαμηλότερο σημείο του δαπέδου. Οι τουρμπίνες περιστρέφονται πολύ γρήγορα και τραβούν βίαια τον αέρα μέσα από ειδικά φίλτρα, πριν τον αποβάλλουν από το πίσω μέρος.

Αυτή η ακαριαία απομάκρυνση του αέρα δημιουργεί μια περιοχή χαμηλής πίεσης κάτω από το δάπεδο, η οποία «ρουφάει» το αυτοκίνητο και το κρατά… ανάποδα, ασκώντας δύναμη που ξεπερνά τους 2 τόνους.

Το πλεονέκτημα του Downforce-on-Demand™ είναι ότι αυτή η τεράστια κάθετη δύναμη είναι διαθέσιμη ακαριαία, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε πλήρη ακινησία. Ενώ ένα μονοθέσιο της Formula 1 χρειάζεται να αναπτύξει ταχύτητες άνω των 150-200 χλμ./ώρα για να παραγάγει επαρκή κάθετη δύναμη, το Spéirling διαθέτει 2 τόνους κάθετης δύναμης από τη στιγμή που πατάει ο οδηγός το γκάζι.

Αυτό επιτρέπει στο όχημα να επιταχύνει (0-96 χλμ./ώρα σε 1,55 δευτερόλεπτα), να φρενάρει και να στρίβει, διατηρώντας πρωτοφανή επίπεδα πρόσφυσης ακόμη και στις πιο αργές στροφές μιας πίστας.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα ασφάλειας. Στα συμβατικά αγωνιστικά, αν το αυτοκίνητο χάσει την πορεία του και κάνει τετακέ, η ροή του αέρα πάνω από τις αεροτομές διακόπτεται και η κάθετη δύναμη μηδενίζεται ακαριαία, καθιστώντας το ανεξέλεγκτο.

Αντίθετα, στο Spéirling η κάθετη δύναμη διατηρείται σταθερή, επιτρέποντας στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα με ασφάλεια σε πολύ μικρότερη απόσταση.

Τιμή που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ

Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου, αυτό αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 1.000 ίππων, οι οποίοι τροφοδοτούνται από μια μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 100 kWh. Η παραγωγή του Spéirling θα περιοριστεί αυστηρά σε μόλις 100 αντίτυπα, τα οποία θα κατασκευάζονται στο χέρι στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 995.000 λίρες ή 1,1 εκατομμύρια ευρώ (προ φόρων και πρόσθετων αξεσουάρ), ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους αγοραστές αναμένονται σύντομα. Κάθε αυτοκίνητο θα συνοδεύεται από ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης που περιλαμβάνει ειδικές εκδηλώσεις, τεχνική κάλυψη και εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης.