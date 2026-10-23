Βάζεις προορισμό και φεύγεις – Το αυτοκίνητο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα

Το νέο σύστημα υποβοήθησης δεν υποστηρίζει πλέον τον οδηγό μόνο στον αυτοκινητόδρομο, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης -ακόμη και μέσα στην πόλη.

Μπαίνετε στο αυτοκίνητο, πληκτρολογείτε τον προορισμό στο σύστημα πλοήγησης και το αυτοκίνητο αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της οδήγησης: η Mercedes θέλει να ανεβάσει την ημιαυτόνομη οδήγηση σε ένα νέο επίπεδο.

Με το MB.Drive Assist Pro, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία εξειδικευμένη στους ημιαγωγούς Nvidia, τα αυτοκίνητα στο μέλλον δεν θα κινούνται σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα μόνο στον αυτοκινητόδρομο, αλλά και στην περίπλοκη κυκλοφορία της πόλης.

Το σύστημα αναμένεται να είναι διαθέσιμο για παραγγελία στη Γερμανία από το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ήδη από τα τέλη του 2026 θα ξεκινήσει δοκιμαστική λειτουργία με επιλεγμένους πελάτες στη Στουτγάρδη και στο Μόναχο, όπως σημειώνει το Auto Bild.

Η Mercedes αναλαμβάνει ακόμη και τις στροφές

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το νέο σύστημα υποβοήθησης δεν υποστηρίζει πλέον τον οδηγό μόνο στον αυτοκινητόδρομο, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης -ακόμη και μέσα στην πόλη. Για να ενεργοποιηθεί, αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού στο τιμόνι.

Η Mercedes διατηρεί αυτόματα τη λωρίδα κυκλοφορίας και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αλλάζει λωρίδα όταν χρειάζεται και παίρνει εγκαίρως τη σωστή θέση πριν από τις διασταυρώσεις, προκειμένου να στρίψει. Μπορεί επίσης να μειώνει ταχύτητα στα φανάρια, να σταματά και να ξεκινά ξανά. Το σύστημα αναλαμβάνει ακόμη και την ένταξη στην κυκλοφορία, καθώς και την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο.

Το σύστημα ενεργοποιείται μέσω ενός κουμπιού στο τιμόνι, με την πλοήγηση της Mercedes ενεργοποιημένη. Για τον προσανατολισμό του χρησιμοποιούνται συνολικά 27 αισθητήρες: δέκα κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων.

Τα δεδομένα επεξεργάζονται από έναν ισχυρό ενσωματωμένο υπολογιστή, ο οποίος αναλύει την κυκλοφορία με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία συνδυάζει το λειτουργικό σύστημα της Mercedes, MB.OS, με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Ο οδηγός εξακολουθεί να έχει την ευθύνη

Όσο αυτόνομη κι αν ακούγεται η λειτουργία, δεν πρόκειται για αυτόνομη οδήγηση. Το MB.Drive Assist Pro λειτουργεί σύμφωνα με το Επίπεδο 2 (SAE Level 2). Ο οδηγός πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την κυκλοφορία και να μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή. Η ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Επομένως, η Mercedes δεν υπόσχεται έναν σοφέρ με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά ένα ιδιαίτερα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης.

Κάτι ενδιαφέρον για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες: τα οχήματα που διαθέτουν το απαραίτητο υλικό εξοπλισμού ενδέχεται να μπορούν να αποκτήσουν τη νέα λειτουργία μέσω ενημέρωσης λογισμικού. Η Mercedes δεν έχει αποκαλύψει ακόμη ποια μοντέλα θα είναι συμβατά.

Επιπλέον, κατά την έναρξη της διάθεσης στην αγορά, προβλέπεται ένας δωρεάν δοκιμαστικός μήνας. Στη συνέχεια, η λειτουργία αναμένεται να διατίθεται επί πληρωμή. Οι τιμές δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.