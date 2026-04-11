Βελγικός φόρος στα αξεσουάρ πολυτέλειας – Τέλος στην «φοροαποφυγή» μέσω leasing

Η Ευρώπη στέλνει σαφές μήνυμα: η πολυτέλεια στα αυτοκίνητα θα έχει πλέον ακόμα μεγαλύτερο τίμημα.

Από το 2027, το Βέλγιο σχεδιάζει να εισάγει έναν καινοφανή φόρο πολυτελείας που στοχεύει απευθείας στις ακριβές επιλογές εξοπλισμού των αυτοκινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές της χώρας προτείνουν τη δημιουργία ενός νέου «δείκτη πολυτέλειας» που θα αξιολογεί το επίπεδο εξοπλισμού κάθε οχήματος και θα επιβάλλει επιπλέον φορολογία στις πιο luxury επιλογές.

Στο στόχαστρο των Βέλγων -και ενδεχομένως και άλλων χωρών της ΕΕ στο εγγύς μέλλον- μπαίνουν αξεσουάρ και καλούδια όπως οι μεγάλες ζάντες, τα premium ηχοσυστήματα, τα προηγμένα συστήματα φωτισμοί LED matrix, οι ακριβές επενδύσεις δέρματος στο εσωτερικό, οι πανοραμικές οροφές κ.α. Αντίθετα, βασικές στοιχεία όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα θα εξαιρούνται, καθώς θεωρούνται απαραίτητα.

Ο κύριος λόγος της νέας ρύθμισης που δρομολογείται στο Βέλγιο είναι η μεγάλη απώλεια εσόδων για το κράτος. Πολλές εταιρείες καταχωρούν πολυτελή οχήματα μέσω leasing ή μακροχρόνιας ενοικίασης, εκμεταλλευόμενες τις φορολογικές ελαφρύνσεις που τους αναλογούν. Μόνο στο Βέλγιο, η «τρύπα» αυτή υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι premium μάρκες όπως Audi, BMW και Mercedes αναμένεται να πληγούν περισσότερο, καθώς μεγάλο μέρος των πωλήσεών τους στην Ευρώπη προέρχεται από εταιρικούς στόλους. Επίσης, η αύξηση του κόστους στα οχήματα που αποκτώνται μέσω leasing μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες μηνιαίες δόσεις για τους πελάτες και σε στροφή προς πιο «λογικά» και λιγότερο εξοπλισμένα μοντέλα.