Βενζίνη τέλος; Κολοσσός ξηλώνει αντλίες για να βάλει φορτιστές

Η BYD και ο πετρελαϊκός κολοσσός Sinopec μετατρέπουν παλιά πρατήρια καυσίμων σε σταθμούς φόρτισης.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν με την ταχύτατη εξάπλωση των EV και των μπαταριών που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Στην Κίνα, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Η BYD επεκτείνει με ταχύτατους ρυθμούς το δίκτυο των σταθμών Flash Charging ισχύος 1.500 kW και, πιο πρόσφατα, συνεργάστηκε με τον κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό Sinopec, με στόχο τη μετατροπή υφιστάμενων πρατηρίων καυσίμων σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται από τα μέσα του 2024 και τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας παρουσιάστηκαν σε έναν νέο σταθμό φόρτισης στη Σαγκάη. Στο παρελθόν, στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούσε πρατήριο καυσίμων της Sinopec, όμως ο πετρελαϊκός κολοσσός προφανώς αντιλήφθηκε τη στροφή των Κινέζων αγοραστών προς τα ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά οχήματα και κατάλαβε ότι έπρεπε να εισέλθει δυναμικά στον χώρο της φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αν και αυτή είναι η πρώτη εγκατάσταση της Sinopec που μετατρέπεται σε σταθμό Flash Charging της BYD, δεν πρόκειται να είναι και η τελευταία. Πολλά ακόμη πρατήρια καυσίμων της εταιρείας προορίζονται να υποστούν την ίδια μετατροπή.

Με ισχύ που φτάνει έως και τα 1.500 kW, οι συγκεκριμένοι φορτιστές μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο φόρτισης μιας μπαταρίας από το 10% στο 70% σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ από το 10% στο 97% χρειάζονται μόλις εννέα λεπτά.

Χάρη στον σχεδιασμό τους για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, οι συγκεκριμένοι φορτιστές δεν χρειάζεται να τοποθετούνται όπως οι συμβατικοί ταχυφορτιστές DC. Αντίθετα, είναι διαμορφωμένοι περισσότερο σαν αντλίες καυσίμων. Στον συγκεκριμένο σταθμό έχουν εγκατασταθεί έξι μεγάλοι φορτιστές σε σχήμα «Τ», καθένας από τους οποίους διαθέτει δύο υποδοχές φόρτισης.

Καθώς ο χώρος λειτουργούσε στο παρελθόν ως πρατήριο καυσίμων, εξακολουθεί να διαθέτει έναν χώρο αναμονής όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθίσουν όσο φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους.

Για χρόνια, οι επικριτές των ηλεκτρικών οχημάτων υποστήριζαν ότι η φόρτιση ενός EV δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει τόσο γρήγορα όσο ο ανεφοδιασμός ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, η τεχνολογία Flash Charging της BYD όχι μόνο έχει φέρει τους χρόνους φόρτισης πολύ κοντά σε εκείνους του ανεφοδιασμού με καύσιμο, αλλά πλέον αρχίζει να αντικαθιστά στην πράξη τα ίδια τα πρατήρια βενζίνης.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, κάθε Flash Charger διαθέτει τέσσερις εφεδρικές μπαταρίες Blade, χωρητικότητας 169 kWh ή 185 kWh, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση συμβατών ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων της BYD.