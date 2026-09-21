Verstappen εναντίον 100 οδηγών: Τους διέλυσε σε 35 λεπτά (+video)

Tο να βάλεις 100 καρτ σε μια στενή, γεμάτη στροφές πίστα καρτ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει χάος, και ακριβώς αυτό συνέβη.

Όπως απέδειξε ο Max Verstappen πρόσφατα, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν πρωταθλητή της F1 και έναν ερασιτέχνη οδηγό καρτ.

Η Red Bull δεν είναι άγνωστη σε φιλόδοξες προκλήσεις και διοργάνωσε στο Silverstone τον μεγαλύτερο αγώνα καρτ που έχει γίνει ποτέ, καλώντας τον Max Verstappen να δει αν μπορούσε να προσπεράσει 100 οδηγούς και να κερδίσει τον αγώνα, ξεκινώντας από την τελευταία θέση του grid.

Tο να βάλεις 100 καρτ σε μια στενή, γεμάτη στροφές πίστα καρτ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει χάος, και ακριβώς αυτό συνέβη. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι ερασιτέχνες οδηγοί ξεκίνησαν με χάρη, αλλά αργά, ενώ ο Verstappen ελισσόταν ανάμεσά τους με χαρακτηριστική ευκολία. Μέσα σε λίγες στιγμές είχε ήδη προσπεράσει περισσότερα από δώδεκα καρτ και, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, ο Ολλανδός οδηγός είχε προσπεράσει περισσότερους από 60 οδηγούς.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, κάθε οδηγός που προσπερνούσε ο Verstappen αποκλειόταν αμέσως, κάτι που βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι ο προγραμματισμένος αγώνας των 30 γύρων δεν θα είχε και τα 100 καρτ να αγωνίζονται καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Ο οδηγός της Red Bull Racing στη Formula 1 συνέχισε να περνάει με χαρακτηριστική άνεση το ένα καρτ μετά το άλλο και, μέχρι τον όγδοο γύρο, είχε ήδη βρεθεί στην πρώτη πεντάδα και άρχισε να κυνηγά τους τρεις πρώτους οδηγούς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, εκμεταλλευόμενοι το χάος που επικρατούσε πίσω τους. Δεν πέρασε πολύς χρόνος μέχρι ο Verstappen να φτάσει στην κορυφή, ολοκληρώνοντας την πρόκληση σε μόλις 35 λεπτά.

«Ήταν υπέροχο που επέστρεψα σε ένα καρτ και γύρισα στις βασικές αρχές, μου θύμισε τους αγώνες των παλιών καλών ημερών», δήλωσε ο Verstappen μετά τη νίκη του. «Είναι μια πραγματικά όμορφη πίστα και είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, ενώ ήταν μια ωραία πινελιά το γεγονός ότι μπορούσαμε να έχουμε όλα τα δεδομένα να μεταδίδονται και μέσω του team radio. Πέρασα υπέροχα και ήταν ωραίο που κατάφερα να φύγω με τη νίκη!», ανέφερε ο Max Verstappen.