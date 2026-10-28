Η ξύλινη γέφυρα των 125 ετών και 391 μέτρων που περνούν ακόμη αυτοκίνητα

Θεωρείται η μεγαλύτερη στεγασμένη γέφυρα που εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο.

Στο Hartland του New Brunswick στον Καναδά βρίσκεται η Hartland Covered Bridge, μια ξύλινη γέφυρα μήκους 391 μέτρων που διασχίζει τον ποταμό Saint John και αποτελεί τη μεγαλύτερη σκεπαστή γέφυρα στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Guiness.

Κατασκευάστηκε το 1901 ως μια συμβατική ξύλινη γέφυρα, χωρίς στέγη. Το 1920, όμως, δύο τμήματά της καταστράφηκαν από τον πάγο του ποταμού. Κατά την ανακατασκευή της, οι ξύλινοι πάσσαλοι αντικαταστάθηκαν από τσιμεντένια βάθρα και προστέθηκε η χαρακτηριστική στέγη, η οποία προστατεύει τον ξύλινο σκελετό από τις καιρικές συνθήκες.

Η στέγαση δεν αποτελεί απλώς αρχιτεκτονική επιλογή: στις περιοχές με βαρείς χειμώνες, προστατεύει τις ξύλινες συνδέσεις από τη φθορά και συμβάλλει σημαντικά στη μακροζωία της κατασκευής.

Παρότι το 1960 κατασκευάστηκε μια σύγχρονη γέφυρα για να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας, η ιστορική Hartland Covered Bridge εξακολουθεί να εξυπηρετεί τοπικές μετακινήσεις. Διαθέτει μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ ισχύουν περιορισμοί στο μέγεθος και στο βάρος των οχημάτων που μπορούν να τη διασχίσουν.

Αν και υπήρξαν παλαιότερα μεγαλύτερες στεγασμένες γέφυρες, όπως οι δύο γέφυρες Columbia–Wrightsville στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, αυτές δεν σώζονται σήμερα. Έτσι, η Hartland διατηρεί το ρεκόρ της μεγαλύτερης στεγασμένης γέφυρας που εξακολουθεί να υπάρχει.

Η ιστορία της γέφυρας

Στον Καναδά, οι στεγασμένες γέφυρες κατασκευάζονταν κυρίως στις θαλάσσιες επαρχίες και στο Κεμπέκ, με τους ξύλινους φορείς τους να περιβάλλονται από επένδυση για την αποφυγή της σήψης. Αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα χρησιμοποιεί το ευρέως διαδεδομένο σύστημα δικτυωτού φορέα Howe, το οποίο ενσωματώνει σιδερένιες ράβδους εφελκυσμού για πρόσθετη αντοχή.

Αρχικά κατασκευάστηκε χωρίς κάλυψη και τέθηκε σε λειτουργία το 1901, αλλά την άνοιξη του 1920, ένας συσσωρευμένος όγκος πάγου στο ποτάμι παρέσυρε δύο ανοίγματά της. Στις αρχές του 1922, η γέφυρα είχε επισκευαστεί και καλυφθεί πλήρως, ενώ τη δεκαετία του 1940 προστέθηκε ένας πεζόδρομος.

Η ιστορική αξία της γέφυρας έγκειται στον σχεδιασμό και στα υλικά στοιχεία της κατασκευής. Η δομή, μήκους 390,75 μέτρων, θεωρείται μακράν η μεγαλύτερη στεγασμένη γέφυρα που εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο.

Οι στεγασμένες γέφυρες εμφανίστηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, όταν στη Βόρεια Αμερική άρχισαν να χρησιμοποιούνται ξύλινοι δικτυωτοί φορείς για την κατασκευή γεφυρών μεγάλου ανοίγματος, οι οποίοι καλύπτονταν ώστε να αποτρέπεται η σήψη των συνδέσεών τους. Μετά το 1840, ο τύπος Howe, ο οποίος εισήγαγε σιδερένιες ράβδους εφελκυσμού στο δικτύωμα, υιοθετήθηκε ευρέως.