Το VF2 έχει μήκος λίγο πάνω από τρία μέτρα και αυτονομία που ξεπερνάει τα 200 χιλιόμετρα, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως και τέσσερα άτομα.

Είναι γεγονός ότι τα αυτοκίνητα έχουν γίνει ακριβά πλέον. Δύσκολα βρίσκεις κάτι προσιτό, ακόμα και αν εστιάσεις σε αυτοκίνητο πόλης. Η VinFast από το Βιετνάμ έρχεται να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς διαθέτει ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο, με τιμή που, στην τοπική αγορά ορίζεται στα 188 εκατ. βιετναμέζικα ντονγκ ή στη δική μας ισοτιμία, περίπου 6.000 ευρώ.

Σε αυτή τη φάση είναι διαθέσιμο μόνο στο Βιετνάμ, αλλά η εταιρεία δεν κρύβει τις προθέσεις να ανοιχτεί και σε άλλες αγορές, όπως αυτή της Ευρώπης, αλλά και την Αμερικής.

Το VF2 είναι ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο, με μήκος 3,09 μ. που εντάσσεται στην κατηγορία των microcars, όπου συναντάμε μεταξύ άλλων, το Citroen Ami και το Fiat Topolino. Το πλάτος του περιορίζεται στα 1,5 μ., ενώ το ύψος του είναι 1,66 μ., με το μεταξόνιο να είναι 2,06 μ.

Ωστόσο και παρά το μικρό του μέγεθος το VF 2 με τις δύο πόρτες, διαθέτει τέσσερις θέσεις, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερα άτομα.

Εφοδιάζεται με μια μπαταρία 18,3 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία 210 χιλιομέτρων και τροφοδοτεί έναν ηλεκτρικό κινητήρα που είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η απόδοση ανέρχεται στους 40 ίππους και τα 65 Nm ροπής, με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται στα 80 χλμ./ώρα.

Η ταχεία φόρτιση που προσφέρει είναι 24 kW, που επιτρέπει στο VF 2 να αναπληρώσει ενέργεια από 10% έως το 70% σε 34 λεπτά της ώρας.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό του, το VinFast διαθέτει κλιματισμό, φώτα LED, οθόνη επτά ιντσών, αερόσακο οδηγού, ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, όπως και ζάντες αλουμινίου 13 ιντσών.

Αν τελικά το VinFast VF 2 βρει το δρόμο του για την Ευρώπη, θα χρειαστεί να κάνει κάποιες προσθήκες, αλλαγές, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα δικά μας, πιο αυστηρά πρότυπα. Έτσι, λογικά η τιμή του δεν θα είναι τόσο χαμηλή όσο είναι στο Βιετνάμ, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμα πόσο θα επιβαρυνθεί.