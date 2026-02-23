Βίντεο: Αγροτικό εκτοξεύεται 30 μέτρα στον αέρα και καρφώνεται σε σπίτι

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο 33χρονος οδηγούσε επικίνδυνα και με υπερβολική ταχύτητα πριν από τη σύγκρουση.

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα αγροτικό όχημα (τύπου pick-up) να καρφώνεται σε σπίτι αφού πρώτα εκτοξεύτηκε περίπου 30 μέτρα στο αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στο Όρεγκον των ΗΠΑ και καταγράφηκε από κάμερα γειτονικού σπιτιού. Το όχημα κατέστρεψε κομμάτι κατοικίας στο Τίγκαρντ, κοντά στο Πόρτλαντ, με οδηγό τον 33χρονο Jacob Hankins.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Αστυνομικό Τμήμα του Τίγκαρντ, το αυτοκίνητο «χτύπησε σε χωμάτινο ανάχωμα στην άκρη του δρόμου και εκτοξεύτηκε περίπου 30 μέτρα στον αέρα, περνώντας πάνω από τοίχο από τούβλα ύψους σχεδόν ενός μέτρου, πριν προσκρούσει στο πλάι της κατοικίας».

UPDATE: a neighbor captured this video of the truck that crashed into a home last Friday, causing extensive damage. Fortunately, no one was seriously hurt. Officers are continuing to investigate this case and additional charges may be pending. Read more: https://t.co/PQ0egmMAD2 pic.twitter.com/l5BW8TnZhI — Tigard Police (@TigardPolice) February 17, 2026

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο Hankins οδηγούσε επικίνδυνα και με υπερβολική ταχύτητα πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες ανέφεραν ότι ο 33χρονος ήταν αρχικά αναίσθητος, κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο.

Ο Hankins και ο συνεπιβάτης του είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες της «σημαντικής ζημιάς» στο σπίτι της οικογένειας, στις οποίες φαίνεται το όχημα μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, με μόνο έναν τοίχο να έχει απομείνει εν μέρει όρθιος. Η οροφή είχε καταρρεύσει και συντρίμμια είχαν γεμίσει την καρότσα του φορτηγού.

Σε βάρος του Hankins απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση άλλων σε κίνδυνο.