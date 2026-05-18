Vision BMW Alpina: Το σχήμα της ταχύτητας

Η BMW παρουσίασε στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 το πρωτότυπο Vision BMW Alpina, που θα αποκαλυφθεί σε έκδοση παραγωγής το επόμενο έτος.

Μια σχεδιαστική μελέτη που αποτυπώνει το όραμα της μάρκας για ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία παρουσίασαν οι Βαυαροί στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 μέσω της Vision BMW Alpina. Η έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου θα βασίζεται στη Σειρά 7 και αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027.

Με μήκος 5.200 χλστ., μεγάλο πλάτος και χαμηλωμένο αμάξωμα, χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση. Η γραμμή της οροφής του κουπέ είναι μακριά και κεκλιμένη, ενώ η σχεδίασή του υποδηλώνει τόσο την ταχύτητα όσο και τη δυνατότητα να φιλοξενεί με άνεση τέσσερις ενήλικες. Ένα V8 κινητήριο σύνολο βάζει τη σφραγίδα του στην οδηγική εμπειρία, ρυθμισμένο να παράγει τον χαρακτηριστικό ήχο της εξάτμισης Alpina: πλούσιο και βαθύ σε χαμηλές στροφές, που γίνεται πιο έντονος στις υψηλές.

Το σχήμα της ταχύτητας

Το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από δυναμικούς όγκους και μια κλίση προς τα εμπρός που υπόσχεται ταχύτητα χωρίς υπερβολές. Το «ρύγχος καρχαρία» επαναπροσδιορίζει τη γνώριμη μάσκα της BMW ως ένα τρισδιάστατο γλυπτό που διαμορφώνει τη μορφή του αυτοκινήτου και πλαισιώνει το έμβλημα της μάρκας με αθόρυβη αυτοπεποίθηση.

Με αφετηρία αυτή τη «μύτη καρχαρία», το εξωτερικό οργανώνεται γύρω από έναν ενιαίο οπτικό άξονα, τη λεγόμενη γραμμή ταχύτητας. Ξεκινώντας από τις κάτω μπροστινές γωνίες με κλίση έξι μοιρών, διατρέχει το πλάι του αμαξώματος και αγκαλιάζει το πίσω μέρος, υποδηλώνοντας κίνηση και διατηρώντας έναν πειθαρχημένο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Second Read

Οι λεπτομέρειες του αμαξώματος δεν επιβάλλονται, αλλά αποκαλύπτονται σε όσους τις προσέχουν. Αυτή η αρχή της «δεύτερης ματιάς» (Second Read) διατρέχει ολόκληρη την Vision BMW Alpina, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Οι εσωτερικές επιφάνειες της μάσκας φέρουν σκούρο μεταλλικό φινίρισμα που ανταμείβει την προσοχή. Έμπνευση αντλείται από την BMW 507, η οποία υιοθετεί χρώμιο μόνο στο εσωτερικό της χαρακτηριστικής μάσκας νεφρών.

Το ρύγχος καρχαρία αναδεικνύει την αξία της σχεδιαστικής λεπτομέρειας του “Second Read”: οι εσωτερικές επιφάνειες φέρουν ένα λεπτοδουλεμένο μοτίβο Deco-line, ενώ μια κρυφή περίμετρος αποκαλύπτεται μόνον όταν φωτίζεται.

Εσωτερικό: Σχεδιαστική σαφήνεια

Σύμφωνα με τους Βαυαρούς, το εσωτερικό ξεχωρίζει για την άνεση χώρων, την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο με τον οποίο έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία. Η διάταξη βασίζεται σε διακριτούς αρχιτεκτονικούς όγκους, με κάθε στοιχείο να διατηρεί τον δικό του χαρακτήρα αντί να χάνεται σε ένα ενιαίο σύνολο.

Το δέρμα υψηλής ποιότητας —προερχόμενο από την περιοχή των Άλπεων— συνδυάζεται με ραφές εμπνευσμένες από το μοτίβο των Deco-lines.

Μια ραφή τύπου bridge, εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές χειροποίητες ραφές του τιμονιού, εμφανίζεται με φειδώ σε αποχρώσεις μπλε (heritage blue) και πράσινου, ενώ τα μεταλλικά στοιχεία διαμορφώνονται με τεχνική φινιρίσματος εμπνευσμένη από την ωρολογοποιία, συνδυάζοντας σατινέ και στιλπνά φινιρίσματα.

Άνεση και ταχύτητα: Συγκοινωνούντα δοχεία

«Ένας άνετος οδηγός είναι και πιο γρήγορος οδηγός», επισημαίνει η εταιρεία και αυτή η αρχή αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο μοντέλο. Το Comfort+, μια ρύθμιση της Alpina πέρα από το βασικό επίπεδο άνεσης της BMW, προσφέρει έναν πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και διατηρείται και σε αυτό το πρωτότυπο.

Επιπλέον, το BMW Panoramic iDrive, που περιλαμβάνει τη νέα οθόνη του συνοδηγού, εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό με μια ψηφιακή διεπαφή χρήση σχεδιασμένη ειδικά για τη BMW Alpina. Τα παραδοσιακά μπλε (heritage blue) και πράσινα χρώματα αποδίδονται με διακριτικότητα και αποκτούν μεγαλύτερη ένταση καθώς ο οδηγός μεταβαίνει από το Comfort+ στο Speed mode μέσα από το BMW Panoramic Vision head-up display.