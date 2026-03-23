Volkswagen: 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους

Η Volkswagen πετυχαίνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, παραδίδοντας το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα σε πελάτη.

Το αυτοκίνητο ήταν ένα ID.3, κατασκευασμένο στο Zwickau παραδόθηκε στη Gläserne Manufaktur στη Δρέσδη, σε μια στιγμή που επιβεβαιώνει τη δυναμική της μάρκας και την εμπιστοσύνη που της δείχνει το κοινό, όπως αναφέρει η γερμανική μάρκα.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας ακόμη στρατηγικά σημαντικής διάκρισης, καθώς το 2025 κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις 100% ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Η VW επισημαίνει ότι η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί συγκυρία, αλλά αποτέλεσμα μιας πολυετούς συνεκτικής στρατηγικής. «Από το πρώτο βήμα το 2013 με το e-up!, έως τη σύγχρονη οικογένεια ID., η Volkswagen έχει διαμορφώσει ένα πλήρες και ανταγωνιστικό οικοσύστημα ηλεκτρικών μοντέλων, που καλύπτει κάθε ανάγκη – από την αστική μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια».

Σήμερα, η μάρκα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία και πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η αποδοχή της ηλεκτρικής της γκάμας αποτυπώνεται σε υψηλούς όγκους πωλήσεων και διευρυνόμενη πελατειακή βάση.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζουν τρία μοντέλα-πυλώνες: το ID.3, που άνοιξε τον δρόμο για την ηλεκτροκίνηση στη μαζική αγορά,το ID.4, που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης διεθνώς και το ID.7, που εκφράζει την τεχνολογική ωριμότητα της μάρκας με έμφαση στην αυτονομία και την αποδοτικότητα.

Επιπροσθέτως, η Volkswagen επιταχύνει το επόμενο στάδιο της στρατηγικής της, διαμορφώνοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στις κατηγορίες υψηλού όγκου.

Το ID. Polo, που θα λανσαριστεί εντός του 2026 με εμπορική διάθεση από το δεύτερο εξάμηνο, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης. Θα ακολουθήσει το ID. Cross εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στα αστικά SUV της ηλεκτρικής εποχής, ενώ η γκάμα θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με το ID. Every1 που αναμένεται το 2027.