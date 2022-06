Volkswagen ID.Buzz: O συνεργάτης της ψηφιακής εποχής

To Volkswagen ΙD. Buzz συνδυάζει τους τεράστιους χώρους και τις κορυφαίες ανέσεις με τον ψηφιακό κόσμο των smartphones και του σπιτιού.

Διαθέτει πλήρες ψηφιακό πακέτο τεχνολογιών, εξαιρετικά συστήματα infotainment με πλήθος λειτουργιών και μια ιδιαίτερα υψηλή ευελιξία συνδεσιμότητας. Εφοδιάζεται με πάρα πολλές θύρες USB-C για γρήγορη φόρτιση στα 45 watt, με δυνατότητα εξυπηρέτησης φορητών υπολογιστών και tablets. Το ID. Buzz παρουσιάζει κορυφαίες δυνατότητες εναλλακτικής διαμόρφωσης του εσωτερικού, με έξυπνες ιδέες, όπως για παράδειγμα το αφαιρούμενο Buzz Box το οποίο τοποθετείται μεταξύ των δύο εμπρός καθισμάτων. Το ID. Buzz κοιτάζει προς το μέλλον έχοντας ως κεντρικό στόχο τη βιωσιμότητα και την υψηλή απόδοση, ενώ παράλληλα βασίζεται στις αξίες που χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες τα επιβατικά van της Volkswagen.

To εσωτερικό του ID. Buzz είναι ένας «Ανοιχτός Χώρος», ένα ενιαίο σαλόνι με κορυφαία ευρυχωρία, εξαιρετικές δυνατότητες πολλαπλής διαμόρφωσης και υψηλά επίπεδα άνεσης. Ταυτόχρονα, το ID. Buzz είναι και ένας καινοτόμος σύντροφος για την ψηφιακή εποχή. Προσφέρει την καλύτερη δυνατή συνδεσιμότητα χάρη στην πλήρως ψηφιακή φιλοσοφία της σχεδίασής του, αλλά και το πρωτοποριακό σύστημα infotainment. Λεπτομέρειες όπως οι θύρες USB-C που αφθονούν στο εσωτερικό του, επιτρέπουν στους επιβάτες να πραγματοποιούν ταχεία φόρτιση των κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών κ.λπ., παρέχοντας ισχύ φόρτισης έως και 45 watt. Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στον ιδιαίτερα μίνιμαλ και μοντέρνο σχεδιασμό, με την πολύ φρέσκια και νεανική διχρωμία στην εμφάνιση του σαλονιού, καθιστώντας το ID. Buzz ένα «ψηφιακό σαλόνι» το οποίο ανοίγει μία νέα διάσταση στην ηλεκτρική κινητικότητα.

Το ID. Buzz εφοδιάζεται με έως και οκτώ θύρες USB. Οι πελάτες του αυτοκινήτου έχουν πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιλογών για χρήση κινητών συσκευών στο σαλόνι του ID. Buzz. Το ηλεκτρικό επιβατικό van της Volkswagen μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα είτε ως ψηφιακό σαλόνι είτε ως κινητό γραφείο. Η Volkswagen παρέχει στον προαιρετικό εξοπλισμό μικρά πτυσσόμενα τραπέζια στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων, πάνω στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν φορητοί υπολογιστές ή tablets. Για τα τελευταία υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες θήκες για τη φύλαξή τους.

Τρεις θύρες USB-C παρέχονται στον βασικό εξοπλισμό για παροχή ρεύματος σε smartphones, κονσόλες παιχνιδιών, notebooks και tablets που χρησιμοποιούν οι επιβάτες στο σαλόνι του αυτοκινήτου. Δύο από αυτές τις θύρες, οι οποίες διαθέτουν και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της κολόνας του τιμονιού, ενώ η τρίτη βρίσκεται τοποθετημένη στην πόρτα του συνοδηγού. Οι πελάτες του ID. Buzz μπορούν να παραγγείλουν τρεις επιπλέον θύρες USB, μία στη βάση του εσωτερικού καθρέπτη και άλλες δύο ακόμα, μία στην κάθε πίσω συρόμενη πόρτα. Σύντομα θα παρέχεται η δυνατότητα για προσθήκη δύο ακόμα θυρών USB στον χώρο φόρτωσης.

Όλες σχεδόν οι θύρες USB-C, εκτός από εκείνη που βρίσκεται τοποθετημένη στον καθρέπτη, χρησιμοποιούν το πιο εξελιγμένο πρότυπο φόρτισης USB Power Deliver (USB-PD). Αυτό επιτρέπει την γρήγορη φόρτιση των συσκευών, με ισχύ που φθάνει και τα 45 watt, ανάλογα τις δυνατότητες της εκάστοτε συσκευής. Η ισχύς αυτή είναι τριπλάσια από την ισχύ φόρτισης που ήταν μέχρι πρότινος εφικτή. Ένας συμβατός φορητός υπολογιστής μπορεί να φορτιστεί στο 100% της χωρητικότητάς του σε μισή ώρα περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης υποστηρίζουν πλέον το νέο πρότυπο USB-PD.

Το ΙD. Buzz διαθέτει πληθώρα ψηφιακών οθονών. Η ψηφιακή εποχή κυριαρχεί στο σαλόνι του ID. Buzz και στις οθόνες του

Χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, ο οδηγός έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τις ενδείξεις στο Digital Cockpit με την οθόνη των 5,3 ιντσών. Αυτός ο ψηφιακός πίνακας οργάνων βρίσκεται εμπρός από τον οδηγό και είναι τοποθετημένος ανεξάρτητα επάνω στο ταμπλό, κάτι που συμβαίνει και με την κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment. Με το στάνταρ σύστημα ραδιοφώνου Ready 2 Discover, η οθόνη αυτή έχει διαγώνιο 10 ιντσών. Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει λειτουργία πλοήγησης η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο από την αγορά στάδιο. Η λειτουργία δορυφορικής πλοήγησης είναι όμως ενεργοποιημένη στο προαιρετικό σύστημα Discover Pro, το οποίο συνδυάζεται με οθόνη 12 ιντσών. Υπάρχουν δύο επιφάνειες αφής κάτω από την οθόνη, με ρυθμιστικά που επιτρέπουν τον έλεγχο της έντασης του ήχου και της θερμοκρασίας. Τα ψηφιακά κουμπιά κάτω από αυτά τα χειριστήρια ανοίγουν τα μενού για την στάθμευση, τον κλιματισμό, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού καθώς και για την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης.

Το σύστημα φωνητικού ελέγχου Hello ID. Το Hello ID. είναι το τρίτο σύστημα ελέγχου του ID. Buzz μετά το πολυλειτουργικό τιμόνι και την οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων. Το εξελιγμένο αυτό σύστημα αναγνωρίζει ερωτήσεις και εντολές άμεσα και με ακρίβεια. Το σύστημα Hello ID. κατανοεί σύνθετες προτάσεις, θέτει ερωτήσεις εάν το κρίνει απαραίτητο και έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τη λειτουργία του, όταν παρεμβαίνει ο οδηγός με νέα εντολή. Οι απαντήσεις του συστήματος παρέχονται πολύ γρήγορα και με δύο τρόπους: εκτός σύνδεσης από τις ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες που υπάρχουν στο όχημα ή διαδικτυακά μέσω του Cloud.

Το εξελιγμένο σύστημα διαισθητικού φωτισμού ID. Light. Το ID. Light είναι διαθέσιμο και στο ID. Buzz. Πρόκειται για μία φωτεινή λωρίδα που διατρέχει το παρμπρίζ στη βάση του ταμπλό. Μέσα από διαφορετικούς φωτισμούς και μοτίβα φωτός, το σύστημα παρέχει διαισθητικά κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον οδηγό. Για παράδειγμα, υποδεικνύει εάν το όχημα είναι σε φάση φόρτισης, ή υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στρίψει ο οδηγός με βάση τις εντολές που παίρνει από το σύστημα πλοήγησης. Σε περίπτωση κινδύνου εμπρόσθιας σύγκρουσης, η λωρίδα γίνεται έντονα κόκκινη, καλώντας τον οδηγό να δείξει άμεσα προσοχή και να φρενάρει.

Διαρκώς online με το We Connect. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό για όλες τις εκδόσεις του ID. Buzz, ενώ διατίθενται ως στάνταρ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Από την στιγμή που θα ενεργοποιηθούν, συνδέουν το όχημα με τα κινητά τηλέφωνα των επιβατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και όλα αυτά με τον έξω κόσμο. Εκτός από το Online Voice Control, οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν πλοήγηση με Online Traffic Information, Ψηφιακό Ραδιόφωνο, ροή πολυμέσων με ενσωματωμένο Wi-Fi hotspot και Spotify. Για τις δωρεάν over-the-air ενημερώσεις απαιτείται ένα ενεργοποιημένο συμβόλαιο του We Connect.

Έλεγχος εξ αποστάσεως – Τηλεχειριστήριο. To We Connect προσφέρει πολλές δυνατότητες για υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα της Volkswagen. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή We Connect ID., οι ιδιοκτήτες του ID. Buzz μπορούν μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο να ελέγχουν από απόσταση τη φόρτιση ή να ενεργοποιούν τον ηλεκτρικό κλιματισμό εν στάσει ή επίσης να ελέγχουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Το ID. Buzz είναι μία έξυπνη ψηφιακή μηχανή πάνω σε τροχούς. Με την πληθώρα λειτουργιών στο σύστημα infotainment και τις μεγάλες δυνατότητες συνδεσιμότητας, το ID. Buzz αντιπροσωπεύει μία έξυπνη συσκευή με ρόδες. Το App-Connect Wirless (2) ανήκει στον βασικό εξοπλισμό για την ενσωμάτωση και σύνδεση των smartphones. Επιτρέπει σε συγκεκριμένα smartphοnes να συνδέονται ασύρματα στο εργοστασιακό ψηφιακό περιβάλλον του ID. Buzz και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται εύκολα μέσα από το σύστημα infotainment ή τον φωνητικό έλεγχο. Η Volkswagen προσφέρει στους χρήστες την επιλογή ανάμεσα στις πλατφόρμες Android Auto και Apple CarPlay. Παράλληλα διατίθεται και ένας ειδικός χώρος αποθήκευσης του smartphone με λειτουργία επαγωγικής φόρτισης, στοιχείο που ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό. Το περιβάλλον Comfort για smartphones είναι διαθέσιμο στον προαιρετικό εξοπλισμό, και σε αυτή την περίπτωση η βάση επαγωγικής φόρτισης του κινητού τηλεφώνου είναι ενσωματωμένη στο ταμπλό.

Εργονομικός μοχλός ταχυτήτων. Έχοντας τοποθετημένη ψηλά τη θέση του οδηγού και συνοδηγού, το ID. Buzz εφοδιάζεται με ένα επίσης ψηλά τοποθετημένο ταμπλό, ένα τυπικό χαρακτηριστικό των επιβατικών van της Volkswagen. Με τις καθαρές οριζόντιες γραμμές και τα διάφορα επίπεδα το ένα πάνω από το άλλο, το ID. Buzz προσφέρει μία σύγχρονη εκδοχή της μεγάλης παράδοσης της μάρκας για αυτού του τύπου τα οχήματα. Ο περιστροφικός διακόπτης που βρίσκεται στα δεξιά της κολόνας του τιμονιού εκτελεί χρέη επιλογέα ταχυτήτων. Από την θέση “Ν” ο οδηγός πρέπει απλά να γυρίσει τον διακόπτη στο “D” για να ξεκινήσει το όχημα, ενώ στην θέση “R” εμπλέκεται η όπισθεν. Το χειριστήριο των υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται στα αριστερά της κολόνας του τιμονιού. Εκεί υπάρχει και ένας πίνακας που περιλαμβάνει διακόπτες για τα φώτα, την θέρμανση του εμπρός και του πίσω παρμπρίζ, καθώς και την λειτουργία απόψυξης του παρμπρίζ.

Κορυφαίας άνεσης καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό. Ακολουθώντας ένα ακόμα τυπικό χαρακτηριστικό για τα επιβατικά οχήματα της Volkswagen, τα εμπρός καθίσματα του ID. Buzz είναι τοποθετημένα ψηλά. Κάτι που σε συνδυασμό με τα μεγάλα παράθυρα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα υποβραχιόνια στις εσωτερικές πλευρές των καθισμάτων περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό της βασικής έκδοσης ΙD. Buzz Pro. Σε πιο πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού, αντίστοιχα υποβραχιόνια τοποθετούνται και στις εξωτερικές πλευρές των καθισμάτων. Στο κορυφαίο από άποψη εξοπλισμού μοντέλο που θα ακολουθήσει λίγο καιρό μετά το λανσάρισμα, τα καθίσματα θα φέρουν τη σφραγίδα έγκρισης από την AGR (Γερμανική Εκστρατεία για Υγιέστερες Πλάτες), ενώ θα εφοδιάζονται και με ηλεκτρικές ρυθμίσεις.

Το πολυχρηστικό και αφαιρούμενο Buzz Box. Στον προαιρετικό εξοπλισμό του ID. Buzz διατίθεται το ιδιαίτερα λειτουργικό και πολύ έξυπνο στη σχεδίασή του Buzz Box. Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στα δύο εμπρός καθίσματα και να αφαιρεθεί πάρα πολύ εύκολα. Περιλαμβάνει έναν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στο επάνω μέρος. Διαθέτει επίσης και αξεσουάρ για άμεση πρόσβαση από τον οδηγό, όπως ξύστρα πάγου και ανοιχτήρι μπουκαλιών. Στο εμπρός μέρος του Buzz Box υπάρχει μία αρθρωτή θήκη 1,4 λίτρων, η οποία χωράει με άνεση ένα μεγάλο μπουκάλι νερό. Απέναντι από αυτό το τμήμα υπάρχει ένα συρτάρι χωρητικότητας 5 λίτρων για την αποθήκευση μικροαντικειμένων καθημερινής χρήσης.

Κορυφαίοι χώροι και πρακτικότητα. Χάρη στην ιδιαίτερα εξελιγμένη ηλεκτρική πλατφόρμα ΜΕΒ που χρησιμοποιείται, το ID. Buzz αποτελεί υπόδειγμα ευρυχωρίας και ευελιξίας στη διαμόρφωση του σαλονιού. Με μήκος στα 4,71 μέτρα, πλάτος στα 1,94 μέτρα και μεταξόνιο στα 2,99 μέτρα, το ID. Buzz έχει αρκετά compact διαστάσεις για την κατηγορία του, αλλά προσφέρει πολύ γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Στο λανσάρισμα θα προσφέρεται σε έκδοση με καθίσματα για πέντε επιβάτες. Δύο πλευρικές συρόμενες πόρτες με πολύ μεγάλα ανοίγματα (προαιρετικά με ηλεκτρική υποβοήθηση στη λειτουργία τους), επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στον «Ανοιχτό Χώρο», το πολύ άνετο σαλόνι του αυτοκινήτου. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων για τρεις επιβάτες μπορεί να κινηθεί ενιαία κατά τον διαμήκη άξονα, ενώ μπορεί να ρυθμιστεί και η κλίση της πλάτης. Οι εξαθέσιες και επταθέσιες εκδόσεις θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερη φάση της εμπορικής πορείας του μοντέλου, όπου θα αποκτήσει και έκδοση με μακρύτερο μεταξόνιο. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 1.121 λίτρα και μπορεί να φθάσει στα 2.205 λίτρα ως μέγιστη χωρητικότητα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.