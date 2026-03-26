Volkswagen και MG λένε «όχι» στα αυτοκίνητα REEV

Σύμφωνα με τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες τα αυστηρά πρότυπα ρύπων της Ευρώπης δεν ευνοούν την ανάπτυξη αυτοκινήτων με range extender.

Όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζουν τα αυτοκίνητα REEV (Range extender), τα οποία ενσωματώνουν μπαταρία που φορτίζει από εξωτερική πηγή, αλλά και έναν θερμικό κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν εξαντληθούν τα αποθέματα της μπαταρίας.

Σήμερα, τα μοναδικά REEV που διατίθενται στην Ελλάδα είναι τα C10 και B10, δύο μοντέλα που φέρουν την υπογραφή της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Leapmotor, αν και αντίστοιχες λύσεις εξετάζονται και από άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Renault.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, ωστόσο, δεν δείχνει ελκυστική σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες συμπεριλαμβανομένης της VW και της κινεζικής MG.

Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν πληροφορίες ότι τα επόμενα μοντέλα της Volkswagen στην Ευρώπη θα υιοθετήσουν EREV, αλλά αυτό διαψεύστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Thomas Schaefer. Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι αποτελεσματική στην Κίνα, αλλά δεν έχει νόημα στην Ευρώπη.

«Το ότι κάτι λειτουργεί στην κινεζική αγορά δεν σημαίνει αυτόματα ότι λειτουργεί και στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα CO2 δεν προσφέρουν κανένα πλεονέκτημα στα range extenders. Είναι μια ακριβή τεχνολογία, θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε, αλλά δεν θα είχε κανένα νόημα», σχολίασε ο Schaefer σε συνέντευξή του στο Auto Express.

Παρόμοια άποψη έχει και η MG. Ο τεχνικός διευθυντής της αυτοκινητοβιομηχανίες, Qiu Jie, εξήγησε στο Auto Express ότι τα range extenders θα δυσκολευτούν να συμμορφωθούν με τα νέα πρότυπα εκπομπών ρύπων της Ευρώπης, ενώ τα συμβατικά plug-in υβριδικά (PHEVs) θα τα καταφέρουν χωρίς πρόβλημα.

Ο λόγος βρίσκεται στη διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων. Για να θεωρηθεί ένα όχημα ως υβριδικό με range extender, πρέπει να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, με αντίστοιχα μεγάλη μπαταρία. Σε ορισμένα μοντέλα για την κινεζική αγορά, αυτή κυμαίνεται συχνά μεταξύ 40 kWh και 80 kWh. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, ένας μικρός βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας που τροφοδοτεί τις μπαταρίες ώστε να κινούνται οι τροχοί. Δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ των τροχών και του κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά σε αυτή τη φάση λειτουργίας προκύπτει το πρόβλημα.

Ο Qiu Jie εξήγησε ότι όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ο βενζινοκινητήρας πρέπει να λειτουργεί πιο έντονα ώστε να παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που απαιτούν οι ηλεκτροκινητήρες.. Παρόλο που ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν θα βρεθούν συχνά σε αυτή την κατάσταση, η αξιολόγηση για τους κανονισμούς Euro 7 περιλαμβάνει δοκιμές εκπομπών για υβριδικά οχήματα με χαμηλό επίπεδο φόρτισης, και σε αυτή τη φάση λειτουργίας ενδέχεται να είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Euro 7.

Πολλά συστήματα range extender διαθέτουν περιορισμένα συστήματα ελέγχου εκπομπών, λόγω του κόστους υλοποίησης μιας μεγάλης μπαταρίας, ηλεκτροκινητήρων και ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, μαζί με όλα τα παρελκόμενά του.

Τα plug-in υβριδικά διαφέρουν, καθώς οι κινητήρες εσωτερικής καύσης τους συνήθως διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στον συνολικό κύκλο λειτουργίας του οχήματος και, ως εκ τούτου, διαθέτουν περισσότερες τεχνολογίες που σχετίζονται με τις εκπομπές. Επιπροσθέτως, επειδή ο κινητήρας συνδέεται άμεσα με τους τροχούς του αυτοκινήτου, τα PHEVs είναι πιο αποδοτικά όταν λειτουργούν αποκλειστικά με βενζίνη, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα αρκετά βαρύ πλήρες υβριδικό.