Volkswagen: Kινεζική τεχνογνωσία στις ευρωπαϊκές μπαταρίες

Η PowerCo, η εταιρεία μπαταριών του ομίλου Volkswagen, διευρύνει τη συνεργασία της με την κινεζική Gotion. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φθηνότερες μπαταρίες LFP και τρεις κοινές επιχειρήσεις σε Ισπανία, Σλοβακία και Μαρόκο.

Πίσω από τη νέα συμφωνία βρίσκονται, ουσιαστικά, η Volkswagen και ένας μεγάλος κινεζικός κατασκευαστής μπαταριών. Η PowerCo είναι θυγατρική του γερμανικού ομίλου, η οποία δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει την εξέλιξη και τη βιομηχανική παραγωγή κυψελών για τις μάρκες του. Η Gotion High-Tech κατασκευάζει μπαταρίες στην Κίνα, διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην τεχνολογία LFP και συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη Volkswagen, η οποία διατηρεί και μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία.



Επομένως, η Gotion δεν μπαίνει τώρα για πρώτη φορά στο οικοσύστημα του γερμανικού ομίλου. Αυτό που αλλάζει είναι το βάθος της σχέσης, καθώς από τεχνολογικός συνεργάτης και εταιρεία στην οποία η Volkswagen είχε επενδύσει, γίνεται πλέον άμεσος εταίρος στην παραγωγή μπαταριών για την ευρωπαϊκή αγορά. Η συμφωνία προβλέπει τρεις κοινές επιχειρήσεις, με διαφορετικό αντικείμενο η καθεμία.

Στο Σαγκούντο, κοντά στη Βαλένθια, το υπό κατασκευή εργοστάσιο της PowerCo θα περάσει σε κοινοπραξία στην οποία η γερμανική πλευρά θα ελέγχει το 51% και η Gotion το 49%. Εκεί σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το βασικό ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής κυψελών LFP του ομίλου. Στη Σλοβακία, ένα εργοστάσιο που αναπτύσσει η Gotion θα ενταχθεί σε δεύτερη κοινοπραξία, με την κινεζική εταιρεία να έχει το 51% και την PowerCo το 49%. Η τρίτη μονάδα θα βρίσκεται στο Μαρόκο και θα παράγει ενεργό υλικό καθόδου, ένα από τα βασικά συστατικά που απαιτούνται για την κατασκευή των κυψελών.



Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκονται οι μπαταρίες τεχνολογίας LFP, που χρησιμοποιούν φωσφορικό σίδηρο και λίθιο, χωρίς νικέλιο ή κοβάλτιο, και έχουν χαμηλότερο κόστος και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η μικρότερη ενεργειακή πυκνότητά τους τις καθιστά λιγότερο κατάλληλες για μοντέλα πολύ μεγάλης αυτονομίας, αποτελούν όμως καλή λύση για τα μικρότερα και οικονομικότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρειάζεται επειγόντως η ευρωπαϊκή αγορά.

Η ίδια η Volkswagen εκτιμά ότι το μερίδιο των LFP στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί από περίπου 10% σήμερα σε 40-60% έως το 2030. Αναφορικά με τις οικονομικές προεκτάσεις της συμφωνίας, η Gotion θα επενδύσει περίπου 1,1 δισ. ευρώ για τη συμμετοχή της στην ισπανική μονάδα, ενώ η PowerCo προβλέπεται να διαθέσει περίπου 470 εκατ. ευρώ έως το 2030 για τις συμμετοχές της στις άλλες δύο εγκαταστάσεις. Παράλληλα, η Volkswagen πουλά ένα μικρό μέρος των μετοχών της Gotion, χωρίς να αποχωρεί από τη διοίκηση ή από τη στρατηγική συνεργασία.

Η συμφωνία προφανώς δίνει στη Volkswagen πρόσβαση σε μια οικονομικά κρίσιμη τεχνολογία χωρίς να περιμένει να καλυφθεί το ευρωπαϊκό έλλειμμα τεχνογνωσίας.