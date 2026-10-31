Volkswagen: Παγώνει την εξέλιξη του ηλεκτρικού Golf

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen δήλωσε ότι η αναστολή των εργασιών εξέλιξης του ID. Golf δεν θα καθυστερήσει την κυκλοφορία του μοντέλου και δεσμεύτηκε ότι θα καλυφθεί ο χαμένος χρόνος.

Η Volkswagen αναστέλλει τις εργασίες εξέλιξης του αμιγώς ηλεκτρικού Golf, καθώς το εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπής δαπανών της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αγγίζει πλέον ένα από τα σημαντικότερα μελλοντικά μοντέλα της.

«Γνωρίζω τι σημαίνει το Golf για τη Volkswagen και για το Βόλφσμπουργκ. Γι’ αυτό και αυτή η απόφαση δεν ήταν καθόλου εύκολη για εμάς», δήλωσε ο Τόμας Σέφερ, διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του Reuters την Παρασκευή.

«Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτές τις εργασίες», πρόσθεσε.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, καθώς προχωρά με τα σχέδια για περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο έως και τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία.

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Την Πέμπτη, η Volkswagen ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία ζημιά της εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και επανέλαβε την έκκλησή της προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών συνδικάτων, να στηρίξουν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

To εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ

Το εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ, μια τεράστια βιομηχανική μονάδα στην καρδιά της Κάτω Σαξονίας και σύμβολο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανικής παράδοσης, εμφανίζει έλλειμμα 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο περικοπής κόστους, σύμφωνα με το εσωτερικό υπόμνημα.

Το εργοστάσιο δεν συγκαταλέγεται σε εκείνα που απειλούνται με κλείσιμο, ωστόσο οι δραστηριότητες της Volkswagen στη Γερμανία δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση για μείωση του κόστους.

Οι εντάσεις με το συνδικάτο IG Metall έχουν κλιμακωθεί, με το τελευταίο να εξετάζει το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων από την 1η Ιανουαρίου.

Η δυσαρέσκεια των εργαζομένων έχει ενισχυθεί και από την απόφαση της Audi, μάρκας του ομίλου, να επενδύσει 4 δισ. δολάρια σε νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ. Η επένδυση ανακοινώθηκε σε προεκλογική εκδήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προτού λάβει την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου της Volkswagen.

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen δήλωσε ότι η αναστολή των εργασιών εξέλιξης του ID. Golf δεν θα καθυστερήσει την κυκλοφορία του μοντέλου και δεσμεύτηκε ότι θα καλυφθεί ο χαμένος χρόνος.

«Ωστόσο, το πάγωμα των δαπανών για τις προκαταρκτικές εργασίες του ID. Golf αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του πόσο πιεσμένη είναι η οικονομική κατάσταση του ομίλου», ανέφερε το συμβούλιο εργαζομένων σε γραπτή δήλωσή του που κοινοποιήθηκε στο Reuters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το ID. Golf είναι ένα από τα πρώτα οχήματα που έχουν προγραμματιστεί να βασιστούν στη νέα αρχιτεκτονική λογισμικού SSP της Volkswagen, μια πλατφόρμα που προορίζεται για ολόκληρο τον όμιλο και έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώσει την πολυπλοκότητα και να περιορίσει το κόστος παραγωγής.