Volkswagen R: Επιστροφή στο “Ring” με ένα «ακραίο» Golf R

Στον 24ωρο αγώνα του Nurburgring θα συμμετάσχει το 2027 η Volkswagen R, το premium performance brand της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Για το σκοπό αυτό, η VW εξελίσσει σε συνεργασία με τη Max Kruse Racing, ένα τετρακίνητο Golf R ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστική χρήση. Το Golf R 24H show car προσφέρει ήδη μια πρώτη εικόνα του μελλοντικού αγωνιστικού αυτοκινήτου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Volkswagen R στις ρίζες του.

«Το 24h Nürburgring είναι για εμάς η πιο απαιτητική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού. Είναι παράλληλα η πίστα δοκιμών και εξέλιξής μας, ενώ στον συγκεκριμένο αγώνα συναντάμε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την απόδοση. Γι’ αυτό και το project ταιριάζει απόλυτα στο Volkswagen R», αναφέρει ο Reinhold Ivenz, επικεφαλής της Volkswagen R.

Για τη συμμετοχή στον αγώνα θα εξελιχθεί μια αγωνιστική έκδοση του σημερινού Golf R, με τετρακίνηση και προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις ακραίες απαιτήσεις θρυλικής Nordschleife, της διαδρομής του Nurburgring που θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες πίστες στον κόσμο.

Η Volkswagen δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από το μελλοντικό αγωνιστικό αυτοκίνητο μέσω του Golf R 24H show car, το οποίο παρουσιάζεται στο κοινό στο Ring Boulevard του Nurburgring. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το πραγματικό αγωνιστικό αυτοκίνητο έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη μάρκα να προαναγγέλλει «το πιο εντυπωσιακό Golf R μέχρι σήμερα» για τους φίλους του 24ωρου αγώνα του Nurburgring.

Στόχος της συμμετοχής είναι να αναδειχθεί η αγωνιστική δυναμική του Volkswagen R, να δοκιμαστούν τεχνικές λύσεις σε πραγματικές συνθήκες υψηλής καταπόνησης και να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με τη Max Kruse Racing.