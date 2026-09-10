Η Volvo αναβαθμίζει τα XC40, EX40 και EC40

Η Volvo ανακοίνωσε τις αναβαθμίσεις με τις οποίες ενισχύει τα XC40, EX40 και EC40. Η παραγωγή ξεκινάει αυτό το φθινόπωρο.

Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ενισχύονται με μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις, με στόχο να καταστήσουν την καθημερινή μετακίνηση ακόμα πιο ευχάριστη και ασφαλή.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα, καλύπτοντας από την σχεδίαση των αυτοκινήτων και το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, μέχρι τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.

Εξωτερικά, στο εμπρός μέρος, το βλέμμα μαγνητίζουν τα ανανεωμένα Matrix LED φωτιστικά σώματα με τη χαρακτηριστική υπογραφή «Σφυρί του Θωρ», η οποία πλέον έχει πιο εκλεπτυσμένη μορφή. Η επανασχεδιασμένη μάσκα, ο νέος εμπρός προφυλακτήρας, το επανασχεδιασμένο καπό και τα φτερά προσφέρουν μια φρέσκια ερμηνεία της σκανδιναβικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Volvo.

Στο πίσω μέρος, τα XC40 και EX40 υιοθετούν νέα LED φώτα και ελαφρώς διαφορετικό προφυλακτήρα, ενώ το EC40 διατηρεί τη διακριτή σιλουέτα του. Παράλληλα, το XC40 εμπλουτίζει τις επιλογές που έχει ο πελάτης με νέες ζάντες ελαφρού κράματος σε διαστάσεις 18, 19 και 20 ιντσών.

Νέα οθόνη και καλύτερη εργονομία

Περνώντας στην καμπίνα, στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η νέα, μεγαλύτερη και υψηλότερης ευκρίνειας οθόνη 11,2 ιντσών, η οποία ενσωματώνει τη νεότερη γενιά του συστήματος πολυμέσων της Volvo. Ξεχωριστή καινοτομία αποτελεί η ενσωμάτωση του Google Gemini, του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, ο οποίος επιτρέπει στον οδηγό να συνομιλεί φυσικά με το όχημα.

Η εργονομία παραμένει στο επίκεντρο, με τη Volvo να ανακοινώνει νέους, έξυπνους χώρους αποθήκευσης και βελτιωμένη θέση ασύρματης φόρτισης smartphone. Η ατμόσφαιρα ενισχύεται από νέες επιλογές σε επενδύσεις, καθώς για πρώτη φορά οι αγοραστές του XC40 μπορούν να επιλέξουν δερμάτινες επενδύσεις Arianne Cardamom σε συνδυασμό με ξύλινες λεπτομέρειες Brown Ash.

Διατίθενται επίσης διακοσμητικές επιλογές Black Ash ή αλουμινίου, που πλαισιώνονται από αναβαθμισμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Ενισχυμένο τεχνολογικό προφίλ

Το τεχνολογικό υπόβαθρο βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα λογισμικού που περιλαμβάνει νέα ραντάρ, καινούργια εμπρόσθια κάμερα, 12 αισθητήρες και νέες κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης. Το σύστημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου και αντιδρά σε πραγματικό χρόνο, προειδοποιώντας τον οδηγό ή επεμβαίνοντας μέσω αυτόματης πέδησης ή αυτόματου ελιγμού έκτακτης ανάγκης.

Η νέα αυτή πλατφόρμα εισάγει και βελτιώνει σημαντικές λειτουργίες υποβοήθησης. Το σύστημα Door Opening Alert προστατεύει τους ποδηλάτες και τους διερχόμενους οδηγούς προειδοποιώντας τους επιβάτες πριν ανοίξουν την πόρτα. Το προαιρετικό Pilot Assist έχει εμπλουτιστεί με υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και προσφέρει ομαλότερη διατήρηση πορείας, ενώ η προαιρετική κάμερα 360 μοιρών αναβαθμίστηκε σε τρισδιάστατη (3D) προβολή, διευκολύνοντας σημαντικά τους ελιγμούς στάθμευσης.

Οι παραγγελίες για τα αναβαθμισμένα Volvo XC40, EX40 και EC40 έχουν ήδη ανοίξει σε επιλεγμένες αγορές. Η παραγωγή ξεκινά αυτό το φθινόπωρο.