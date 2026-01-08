Volvo: Αύξηση 28% στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποχαιρέτησε η Volvo το 2025, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Σε 75.049 ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων της Volvo τον Δεκέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2%, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όπως ανακοίνωσε η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 28%, και των εξηλεκτρισμένων (αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in hybrid) κατέγραψαν άνοδο 6%.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που κλείνουμε τη χρονιά με θετικό πρόσημο, με ανάπτυξη σε βασικές αγορές, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις των πλήρως ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών μοντέλων μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της μάρκας, Erik Severinson.

«Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις σε πολλαπλά μέτωπα, μας ενθαρρύνει η αύξηση στις παραδόσεις των πλήρως ηλεκτρικών μας μοντέλων, ιδίως των EX90 και EX30», πρόσθεσε ο Severinson.

Η μάρκα πλέον έχει «κυκλώσει» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όταν και θα παρουσιάσει το μοντέλο EX60, το οποίο αναμένεται να ενσωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η μάρκα σε τεχνολογικό επίπεδο.