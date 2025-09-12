Volvo: Ένα εκατομμύριο συνδεδεμένα φορτηγά της στους δρόμους

Φορτηγά που συνεχίζουν να κινούνται, είναι ασφαλή και προσφέρουν μέγιστο χρόνο λειτουργίας και παραγωγικότητα στους ιδιοκτήτες τους. Αυτό είναι που θέλει να επιτύχει η Volvo Trucks με τις ψηφιακές και συνδεδεμένες υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.

Τα βαρέα φορτηγά του σήμερα είναι εξελιγμένα οχήματα εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα λογισμικού, παρόμοια με αυτά των επιβατικών αυτοκινήτων. Η συνδεσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης. Πάνω από ένα εκατομμύριο συνδεδεμένα φορτηγά Volvo κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους σε όλο τον κόσμο και μπορούν να αξιοποιήσουν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών της εταιρείας. «Χρησιμοποιώντας συνδεδεμένες υπηρεσίες, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τους οδηγούς μας με πολλούς τρόπους βελτιστοποιώντας τον χρόνο λειτουργίας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και καθιστώντας τη λειτουργία του φορτηγού πιο αποδοτική και ασφαλή.

Είναι φανταστικό που έχουμε πλέον ένα εκατομμύριο συνδεδεμένα φορτηγά Volvo στους δρόμους», λέει ο Jan Hjelmgren, Αντιπρόεδρος Προϊόντων της Volvo Trucks. «Ένα φορτηγό είναι ένα εργαλείο εργασίας για τις μεταφορικές εταιρείες και πρέπει να παραμένει στους δρόμους για να προσφέρει αξία. Οι υπηρεσίες μας μπορούν πραγματικά να συμβάλουν σε αυτό. Μακροπρόθεσμα, αυτό συμβάλλει στη λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας μας» τόνισε.

Η Volvo προσφέρει συνδεδεμένες υπηρεσίες σε δύο βασικούς τομείς: Χρόνος λειτουργίας και παραγωγικότητα. Οι υπηρεσίες χρόνου λειτουργίας περιλαμβάνουν για παράδειγμα τη χρήση ασύρματης συνδεσιμότητας για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τον εντοπισμό οχημάτων και την πρόβλεψη πιθανών βλαβών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορτηγών και τη μείωση του χρόνου ακινητοποίησης. Η φθορά σημαντικών εξαρτημάτων του φορτηγού μπορεί να παρακολουθείται, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του προγράμματος συντήρησης και διασφαλίζοντας ότι το όχημα λαμβάνει τη σωστή συντήρηση τη σωστή στιγμή.

Οι υπηρεσίες Uptime περιλαμβάνουν επίσης ενημερώσεις του λογισμικού των φορτηγών μέσω ασύρματης σύνδεσης, ώστε να αποφεύγονται περιττές επισκέψεις στο συνεργείο. Οι υπηρεσίες παραγωγικότητας της Volvo έχουν ως στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών των πελατών και τη μείωση του κόστους, για παράδειγμα, μέσω συστημάτων διαχείρισης στόλου και εργαλείων προγραμματισμού. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης την παροχή λύσεων στους οδηγούς που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση καυσίμου και την ασφάλεια, καθώς και λειτουργίες ψυχαγωγίας και άνεσης.

Τα συνδεδεμένα φορτηγά διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων της Volvo. Τα δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν από τα φορτηγά μπορούν να αναλυθούν και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του φορτηγού, με τελικό αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων και καινοτόμες νέες λύσεις. «Η συνδεσιμότητα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της μεταμόρφωσης αυτού του κλάδου. Με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών μεθόδων και τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να αναλύσουμε μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να χρησιμοποιήσουμε τα ευρήματα στην ανάπτυξη των προϊόντων μας.

Μπορούμε να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ωφελούν τους πελάτες μας και να κάνουμε τις μεταφορές πιο παραγωγικές, πιο βιώσιμες και πιο ασφαλείς», λέει ο Jan Hjelmgren. Η διεπαφή της εταιρείας για ψηφιακές υπηρεσίες για όλους τους πελάτες ονομάζεται Volvo Connect.