Volvo EX30 Black Edition: Με επιβλητική μαύρη εμφάνιση

Το ελληνικό best-seller στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών SUV ντύνεται στα μαύρα, αποκτώντας έναν «σκοτεινό» χαρακτήρα.

Η Volvo καθιστά πιο «επιθετική» την εμφάνιση των μοντέλων της, ντύνοντας κάθε σπιθαμή των αμαξωμάτων τους σε μαύρο χρώμα.

Πρόκειται για τη σειρά “Black Edition”, που μετά τα XC60, EX40 και XC40, προσθέτει στους κόλπους της και το αμιγώς ηλεκτρικό μικρό SUV EX30.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς, το EX30 είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο χρώμα Onyx Black και στην εσωτερική διαμόρφωση Indigo σε ύφασμα Nordic.

Η εν λόγω έκδοση ξεχωρίζει με την επιβλητική μαύρη εμφάνισή του, διαθέτοντας -μεταξύ άλλων- φιμέ κρύσταλλα στο πίσω μέρος, 19άρες μαύρες ζάντες (με ελαστικά με ελαστικά 245/45 R19) στον στάνταρ εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά διατίθενται 20άρες γυαλιστερές μαύρες ζάντες πέντε ακτίνων.

Το μοντέλο προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Plus και Ultra, ενώ παραμένει συνεπές στη φιλοσοφία του με τρεις επιλογές κινητήρων:

Single Motor και Single Motor Extended Range με ισχύ 272 PS

Twin Motor Performance με ισχύ 428 PS

Το νέο EX30 Black Edition είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε διάφορες ευρωπαϊκές, ενώ η παραγωγή θα ξεκινήσει στις αρχές του προσεχούς Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το Volvo EX30 γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας όπου το 8μηνο του έτους αποτελεί το κορυφαίο σε πωλήσεις ηλεκτρικό B-SUV, με 332 μονάδες.