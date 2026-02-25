Volvo EX30: Με νέο ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων και αναβαθμισμένο εσωτερικό

Το αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV αναβαθμίζεται με νέα εισαγωγικά συστήματα κίνησης, νέες θεματικές στο εσωτερικό και πιο διαισθητική εμπειρία χρήσης.

Σταθερή θέση ανάμεσα στα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα της ελληνικής αγοράς έχει το EX30, το οποίο το περασμένο έτος κατάφερε να κυριαρχήσει στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μικρών SUV.

Ο Βενιαμίν της Volvo σημείωσε πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με τη σουηδική μάρκα να δείχνει αποφασισμένη να δώσει συνέχεια στην επιτυχία.

Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην αναβάθμιση του μοντέλου, εισάγοντας νέα εισαγωγικά συστήματα κίνησης και αναβαθμίζοντας το εσωτερικό τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ του οδηγού και του οχήματος.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στην εισαγωγή ενός νέου ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 150 PS με μπαταρία 51 kWh και αυτονομία 339 χλμ. Εναλλακτικά, για όσους εκτελούν μεγαλύτερες διαδρομές, υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης σε μεγαλύτερη μπαταρία 69 kWh με αυτονομία έως 476 χλμ. «Μαζί με τις υπάρχουσες επιλογές συστημάτων κίνησης, αυτές οι αναβαθμίσεις προσφέρουν πλέον στους πελάτες ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής της διαμόρφωσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους», όπως αναφέρει η Volvo.

Μια νέα ενημέρωση που αφορά την εμπειρία χρήστη (UX) βελτιώνει την πρόσβαση του οδηγού στα χειριστήρια που είναι πιο σημαντικά γι’ αυτόν. Ένα πλήρως επανασχεδιασμένο σύστημα ρυθμίσεων και ελέγχου φέρνει τα κατάλληλα χειριστήρια πιο κοντά, μαζί με μια προσαρμόσιμη μπάρα περιεχομένου που επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί τον χώρο για προτεινόμενες ενέργειες ή για εκείνες που θεωρεί πιο σημαντικές.

Επιπλέον, το Volvo EX30 είναι εξοπλισμένο σε επίπεδο hardware ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), μια τεχνολογία που επιτρέπει στους πελάτες να αποθηκεύουν ενέργεια στην μπαταρία του ηλεκτρικού τους Volvo και να τη χρησιμοποιούν αργότερα. Η λειτουργία V2L μπορεί να μετατρέψει το EX30 σε powerbank για τη φόρτιση άλλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ή για την τροφοδοσία συσκευών όπως ηλεκτρικά εργαλεία, ηχοσυστήματα και εξοπλισμό κάμπινγκ. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας αντάπτορας που συνδέει το αυτοκίνητο με τη συσκευή.

Η προσθήκη της λειτουργίας V2L και το νέο UX προγραμματίζεται να διατεθούν μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες EX30.

Επιπροσθέτως, το Volvo EX30 θα είναι διαθέσιμο σε δύο επιπλέον θεματικές για το εσωτερικό. Η θεματική εσωτερικού “Harvest” προσφέρει μια ζεστή αισθητική εμπνευσμένη από τα σκανδιναβικά βράδια προς το τέλος του καλοκαιριού. Περιλαμβάνει ανοιχτόχρωμη υφασμάτινη επένδυση από ανακυκλωμένα υλικά, επένδυση Nordico από ανακυκλωμένα υλικά όπως φιάλες PET, η οποία δημιουργία μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, μια κομψή διακόσμηση από σκούρο λινάρι, όπως και μαύρη επένδυση οροφής για μια σύγχρονη, φυσική αίσθηση.

Η έτερη θεματική είναι η “Black” με βαθιά μαύρη απόχρωση, όπου η λεία επένδυση Nordico με ραφές που συνθέτουν μια διακριτική αντίθεση, συνδυάζεται με σκούρα διακόσμηση από λινάρι για μια διαχρονική εμφάνιση.

Η έκδοση EX30 Black Edition είναι πλέον διαθέσιμη και με το νέο εσωτερικό “Black”. Επιπλέον, μπορούν να επιλεγούν τρία εξωτερικά χρώματα: Onyx Black, Vapour Grey και Crystal White, όπως αναφέρει η Volvo.